di Marcello Guerrieri

TERNI Ancora un mese. Forse. Comunque ad oggi la Rocca narnese dell’Albornoz rimane desolatamente chiusa, dopo un paio di anni di lavori altalenanti. C’era la speranza che per il ponte di Pasqua si sarebbe potuta aprire ai turisti che la cercano in continuo. “Ma era il primo aprile - ha fatto notare Sergio Bruschini, leader dell’opposizione – ed era chiaramente uno scherzo. Invece la cosa seria era che alla Rocca necessitava di importanti opere di messa in sicurezza, perché per molti anni quello stabile è stato fatto funzionare senza che vi fossero le condizioni necessarie, così, alla carlona”.

Ora però i lavori sembrano essere sulla strada d’arrivo: “Al massimo, alla fine del mese si riaprirà – dice Marco Mercuri, l’assessore ai lavori pubblici – gli interventi necessari sono stati molti e per questo c’è voluto più tempo del previsto. Cercheremo di fare una sorta di nuova inaugurazione durante la Corsa all’Anello, che è il momento di maggior afflusso dei turisti”.

“Sembra davvero una maledizione per la Rocca – dice ancora Bruschini - anche sul lato della gestione, affidata ad una società narnese, che sembra avere dei problemi economici”.

E dire che dopo tanto patire, iniziative non andate a buon fine, sembrava che si fosse trovato il target per il grande castello che domina la Conca Ternana: diventare monumento di se stessa. Presa in gestione da un gruppo di imprenditori narnesi che l’avevano attrezzata con suppellettili medievali, ecco che aveva iniziato ad essere conosciuta e diventare punto nevralgico del sistema turistico narnese insieme al Museo ed ai sotterranei. Ora dovrà riconquistare, pian piano il posto che le compete dal momento che saranno finiti i lavori.

Mercoled├Č 4 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 13:44



© RIPRODUZIONE RISERVATA