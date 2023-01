Orvieto. Via libera alla ripresa dei lavori ai giardini della Fortezza dell'Albornoz

Orvieto “città dei cantieri”. Tra tutti gli interventi che in questi ultimi anni hanno visto la città di Orvieto interessata da manutenzioni e restauri vari, quello che sembra stare più a cuore agli orvietani è quello che vede il giardino comunale della Fortezza dell'Albornoz privato della sua antica bellezza (e di parte della sua fruibilità). «Riprenderanno a giorni i lavori alla Fortezza Albornoz per il completamento del progetto Rupe-Valle – ha dichiarato la sindaca Roberta Tardani nei primi giorni di gennaio – un progetto che riconsegnerà alla città la piena fruizione dei giardini. Anche la pubblica amministrazione a volte subisce la burocrazia – ha ammesso Tardani - e abbiamo dovuto attendere per un anno il via libera della Regione, arrivato nei giorni scorsi, a una variante al progetto iniziale».

Semaforo verde quindi al completamento dei lavori per arrivare, probabilmente ormai a primavera, a riconsegnare alla città il giardino comunale più amato dagli orvietani e più visitato dai turisti, con la sua vista mozzafiato sulla valle orvietana del fiume Paglia.

Qualcuno li ha soprannominati “i lavori infiniti”; iniziati nella primavera 2021, finanziati dai fondi europei nell’ambito della Strategia delle Aree interne Sud Ovest Orvietano per un importo di 376.904,96 euro, i lavori all'Albornoz ad un certo punto si sono bloccati, a dire il vero lo stop è arrivato a pochi mesi dall'avvio delle attività di cantiere. Uno stallo che, in particolare nella parte dell’anfiteatro, dove insiste il cantiere, ha sollevato in città molte critiche e perplessità, oggetto anche di interrogazione consiliare per una presunta «pericolosità rispetto ai materiali edili abbandonati con lo stop dei lavori».

Luogo di incontro, svago, e per molto tempo, anche in un recente passato, area dedicata a eventi e manifestazioni, la Fortezza dell'Albornoz di Orvieto è sempre stata luogo centrale di aggregazione e ritrovo, per ragazzi e famiglie, in tutte le stagioni, per questo è molto amato dai cittadini.

Il progetto originario, che fissava l'intervento in 5 mesi di lavori, prevedeva di «consentire il collegamento tra la Fortezza, il Pozzo di San Patrizio e il Tempio del Belvedere, permettendo così di valorizzare ulteriormente l’area di piazza Cahen» con la realizzazione di una scala in tufo e basaltina pensata per mettere in comunicazione una porta della Fortezza con un percorso che, attraversando gli impianti sportivi esistenti, si immettesse su viale Sangallo, sede del Pozzo di San Patrizio. Poi una variante al progetto ha fermato i lavori, fino al recente annuncio della sindaca Tardani di ripresa dell'attività del cantiere.