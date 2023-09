Morte di Samuele De Paoli, assolta la 45enne accusata di omicidio. La rabbia della famiglia

Giovedì 28 Settembre 2023, 16:07







PERUGIA - Assolta perché il fatto non costituisce reato. Così - anche se le motivazioni si leggeranno tra 90 giorni, il giudice Piercarlo Frabotta ha assolto giovedì pomeriggio Hudson Pineiro Reis Duarte, 45enne brasiliana nota come Patrizia per cui il procuratore generale Sergio Sottani aveva chiesto 6 anni di condanna e poi la sua espulsione per la morte di Samuele De Paoli.



La procura generale, dopo aver avocato le indagini in seguito alla richiesta di archiviazione promossa da via Fiorenzo Di Lorenzo, aveva puntato sull'accusa di omicidio preterinzionale per quanto accaduto nella notte del 27 aprile 2021 lungo la strada di Sant'Andrea della Fratte quando, dopo una colluttazione tra il giovane di Bastia e la transessuale, il 27enne era morto. Patrizia, assistita dall'avvocato Francesco Gatti, ha sempre sostenuto la legittima difesa, mentre la famiglia - ora assistita dall'avvocato Marilena Mecchi - aveva chiesto a gran voce la condanna. E anche davanti al tribunale non ha mancato di dimostrare il proprio disappunto per la sentenza emessa dal giudice Frabotta.