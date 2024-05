Alessia Pifferi, chi è la mamma condannata all'ergastolo per la morte di stenti della figlia di 18 mesi. La vicenda

È arrivata la condanna all'ergastolo per Alessia Pifferi, la 38enne arrestata nel luglio del 2022 per aver lasciato morire di stenti la piccola figlia Diana di soli 18 mesi, avendola abbandonata in casa da sola per sei giorni. Lo ha deciso oggi la Corte di Assise di Milano.

Il pm di Milano Francesco De Tommasi aveva chiesto per questa condanna per omicidio volontario aggravato dalla premeditazione, dai motivi abietti e futili e dal fatto di aver ucciso la figlia. Dopo cinque ore di requisitoria il rappresentante della pubblica accusa, lo scorso mese, ha tirato le file e ha sottolineato “l’intenzione” dell’imputata che «lascia solo la figlia per sei lunghissimi giorni» e se hai 18 mesi «l’unica persona su cui puoi contare è tua madre». Per il pm Alessia Pifferi «non ha mai mostrato segni di pentimenti, non si è mai assunta la sua responsabilità per quello che ha fatto, ha assunto un atteggiamento finalizzato esclusivamente a scrollarsi di dosso la sua responsabilità lei che non consentito alla figlia di farsi la sua vita».