Il Cammino di San Valentino, 187 chilometri a passo lento per scoprire tutta la bellezza che circonda Terni

Martedì 16 Aprile 2024, 21:03

La conca ternana è circondata da bellezze naturali, artistiche, archeologiche, architettoniche, spirituali. Un patrimonio paesaggistico culturale di cui si è innamorato un aretino, Marco Cincinelli, guida ambientale escursionistica nonché presidente dell’associazione “Tribù in movimento” che, insieme ad un gruppo di volontari costituitisi in comitato, ha ideato il Cammino di San Valentino. Dieci tappe per 187 chilometri che partono e ritornano alla basilica di San Valentino attraversando Stroncone, Miranda, Marmore, la Cascata, Piediluco, Arrone, Castel di Lago, Precetto, Montefranco, Torreorsina, Ferentillo, Umbriano, San Pietro in Valle, Cesi, Sant’Erasmo, Carsulae, San Gemini, le Gole del Nera, Narni, Itieli, Collescipoli. Nel video di Claudia Sensi l’intervento di Marco Cincinelli.