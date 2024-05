Venerdì 17 Maggio 2024, 07:00

FOLIGNO - Medico folignate mentre è in vacanza soccorre un ciclista gravemente ferito e gli salva la vita. È accaduto martedì a Porto Recanati, nelle Marche e a Foligno la notizia è rimbalzata solo ieri. Protagonista della buona azione è il dottor Moreno Battaglia, colonna dell’emergenza urgenza da sempre e uno dei primi coordinatori, insieme al dottor Raffaele Zava, del primo 118 in Umbria che nacque proprio a Foligno. Battaglia era in vacanza nella località marchigiana quando, mentre si stava spostando in auto, lungo una rotatoria ha notato un anziano ciclista in terra gravemente ferito. Battaglia non ci ha pensato due volte ed ha iniziato a prestare i primi soccorsi avendo, tra l’altro, sempre al seguito lo zaino con le dotazioni per interventi di emergenza. Il ciclista, un 70enne, ha riportato una serio trauma cranico con perdita di sangue e stato d’agitazione. Il dottor Battaglia, mentre stava prestando le cure al ciclista ferito, ha anche attivato i soccorsi. La zona, stando a quanto è stato possibile ricostruire, è stata raggiunta da un ambulanza e poi è stato chiesto l’intervento dell’elisoccorso viste le gravi condizioni del ferito. Un intervento di fatto salvavita, quello prestato dal dottor Moreno Battaglia, medico dal 1987 e “creatore” per Foligno della figura del medico in ambulanza. L’impegno di Moreno Battaglia è divenuto un elemento del Dna familiare. Perché nel 2022 il medico folignate ha passato il testimone del 118 al figlio, anche lui medico. Il papà, come detto, è uno storico medico folignate prima in Croce Bianca, quindi al 118 e ora “medico di montagna” come spesso lui stesso ama definirsi. Dopo 3 decenni il figlio Pierpaolo ha ripreso l’esempio paterno ed è entrato forza al 118. Padre e figlio furono tra i protagonisti, nell’agosto 2015, di un trasferimento eccezionale che coinvolse la Pubblica Assistenza Croce Bianca di Foligno e che interessò due pazienti politraumatizzati. Il trasferimento venne effettuato dall’ospedale “San Giovanni Battista” all’aeroporto regionale “San Francesco” con due centri centri mobili di rianimazione equipaggiati da personale medico e volontario. I pazienti erano turisti Olandesi vittime di un brutto incidente stradale avvenuto tempo prima. A questo delicato trasferimento presero parte il dottor Moreno Battaglia ed i volontari Pierpaolo Battaglia, Ismaele Zampognini, Marcello Tini Brunozzi, José Fiorucci, Pietro Ronchetti.