Mercato settimanale di Terni, la resa dei conti il 4 novembre. Il Comune convoca gli ambulanti nel periodo in cui sono impegnati a Perugia per la fiera dei morti

TERNI – Il mercato del mercoledì di martedì (31 ottobre), perché mercoledì è la festa di Ognissanti. Il sedicesimo alla Passeggiata. Ma se rimarrà all'interno del parco definitivamente o tornerà in viale dello Stadio, si deciderà venerdì 4 novembre. E' stato fissato per quella data l’incontro in Pentagono, ovvero presso gli uffici comunali, tra l’assessora al Commercio, Stefania Renzi, e tutti gli operatori, chiamati a dire la loro sul gradimento della localizzazione scelta a luglio dall’amministrazione Bandecchi. Un incontro molto atteso per due ragioni. Anzitutto perché è stato annunciato dalla stessa Renzi – agli ambulanti e al Messaggero – nel momento in cui sorsero le prime criticità legate sia al poco spazio di manovra per i furgoni e sia alla convivenza con il cantiere. Poi perché il sindaco Bandecchi, nella penultima seduta del consiglio comunale, dichiarò: «Ora che il PalaTerni è ultimato, gli ambulanti potranno tornare in viale dello Stadio dove è bene che stiano. Lì c’è un’area attrezzata per loro, servita da un grande parcheggio, e lì saranno liberi di stare, se lo vorranno». Ecco, sia Bandecchi che la Renzi ci mettono il “se” per il fatto che - dicono - molti operatori vorrebbero restare nel parco e alla comunità piace avere il mercato in un’area di verde così centrale. Allora - dicono gli amministratori – lasceremo che siano i diretti interessati a decidere. Infatti l’incontro è con gli ambulanti e non con le associazioni datoriali. Solo che quella data, il 4 novembre, impedirà ad una cinquantina di questi di esserci, considerata la concomitanza con la Fiera dei Morti a Perugia.