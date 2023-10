Lunedì 16 Ottobre 2023, 23:46

TERNI - Mercato del mercoledì, è dietrofront sulla Passeggiata. L’ amministrazione Bandecchi torna sui suoi passi a tre mesi dal trasloco dei 106 ambulanti dal centro. E lo fa per bocca del sindaco: «Ora che il PalaTerni è ultimato, gli ambulanti potranno tornare in viale dello Stadio dove è bene che stiano». In consiglio comunale, lunedì 16 ottobre, Bandecchi dichiara: «Lì c’è un’area attrezzata per loro, riqualificata, servita da un grande parcheggio. E lì sono liberi di stare, se lo vorranno». Uno di quegli annunci che nessuno si aspettava, non foss’altro perché non più di due settimane prima la sua assessora al Commercio, Stefania Renzi, aveva detto che il mercato settimanale sarebbe restato all’interno della Passeggiata. Che «alla fine di ottobre è fissato un incontro con gli operatori commerciali ma che questi si dicono molto soddisfatti delle vendite e della grande affluenza di pubblico». «Pochissimi quelli che si lamentano degli incassi - aveva dichiarato la Renzi al Messaggero a fine settembre - una manciata quelli che faticano ad entrare e uscire dal parco, parecchi gli entusiasti. E poi c’è la comunità ad apprezzare lo svolgimento del mercato alla Passeggiata: alle gente piace entrare nel parco quando arrivano gli ambulanti, quindi esce di casa più volentieri di mercoledì, e dopo essere stata al mercato va a fare shopping nelle vicinanze, cioè in centro».

Secondo la Renzi la maggior parte degli ambulanti chiederà di restare alla Passeggiata. Secondo Mauro Fortini, presidente di Fiva Confcommercio, «nessuno si lascerà scappare l'occasione di indicare viale dello Stadio per il mercato di Terni». «L’ area del PalaTerni è bellissima, è visibile, è facilmente raggiungibile in auto - evidenzia Fortini - è attrezzata, a breve sarà collegata al centro da un sottopasso. E’ quella che ci vuole perché il mercato di Terni diventi il mercato più importante del Centro Italia». «E’ l’area che ci meritiamo - aggiunge Fortini - perché di sacrifici ne abbiamo fatti tanti». Un bel po', da quando gli ambulanti - allora 136 - hanno dovuto lasciare il campo alle gru: passati dallo Staino a corso del Popolo e poi alla Passeggiata nel giro di tre anni. «Meritiamo certezze» - dicono in coro. E lo dice anche Cosmina Ioan: «E’ prioritario dare agli operatori certezze sul futuro per arrivare ad una soluzione condivisa e partecipata, soprattutto sul luogo di svolgimento, per permettere loro di programmare le proprie attività al pari degli altri commercianti». Aldilà delle posizioni, resta da capire il vero motivo del passo indietro dell’amministrazione Bandecchi. Se c’entri qualcosa il fatto che stanno per iniziare i lavori di rifacimento dell’asfalto dei viali della Passeggiata, dove il mercoledì entrano, fanno manovra, parcheggiano, 106 furgoni. E se lo svolgimento del mercato sia compatibile con tali interventi, come aveva assicurato il vice sindaco, Riccardo Corridore, quando Confcommercio gli sottopose il problema.