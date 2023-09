Mercato settimanale di Terni. Fiorelli (M5S): «La scelta della Passeggiata è stata un prevedibile fallimento commerciale»

TERNI – Gli ambulanti di Terni che chiedono di tornare al Foro Boario. L’assessora al Commercio che, comunque, gli lascia ancora un mese per capire: «Se per gli ambulanti il Foro Boario è meglio della Passeggiata, il mercato settimanale tornerà al Foro Boario». Certa, comunque, che la Passeggiata è una sede perfetta per l'evento fieristico, che piace alla cittadinanza e che una volta terminati i lavori di riqualificazione del parco, avrà spazi di manovra maggiori per gli operatori. E il consigliere del Movimento 5 Stelle, Claudio Fiorelli, che accusa la giunta Bandecchi di non fare gli interessi degli ambulanti: «Il mercatino del mercoledì alla Passeggiata è un fallimento commerciale. La crescente insoddisfazione degli operatori per la decisione dell'amministrazione comunale dimostra ciò che abbiamo sempre sostenuto come Movimento 5 Stelle ed è un chiaro esempio di come non si dovrebbero gestire le esigenze della comunità locale. Nonostante la Passeggiata sia una cornice bellissima per qualunque iniziativa, i conti purtroppo non lasciano spazio a dubbi e danno ragione a chi era scettico».

«Fin dall'inizio – afferma Fiorelli - il Movimento 5 Stelle aveva messo in guardia riguardo rischi e problematiche legate al trasferimento del mercato dal centro alla Passeggiata, in un'area caratterizzata da vincoli ambientali e oggettive criticità legate agli scarsi spazi di manovra per i mezzi di trasporto e di soccorso. Ora, i fatti confermano quanto avevamo previsto. Gli operatori, che sono la spina dorsale di questo mercato, lamentano che la nuova location non sia adatta alle loro esigenze commerciali. La Passeggiata è un luogo che dovrebbe essere riservato alle attività ricreative, come passeggiate e giochi per bambini, ma non può sostenere un mercato in modo adeguato. I numerosi vincoli ambientali rendono complicato l'allestimento dei banchi per la vendita e compromettono la fruibilità dello spazio pubblico. Questo, a sua volta, mette in pericolo il transito dei mezzi di soccorso, essenziale in situazioni di emergenza. Si tratta di problemi che avevamo previsto e segnalato in anticipo. Questo accade quando le decisioni vengono prese senza un ascolto attento delle parti interessate e senza una comprensione adeguata della materia. L'amministrazione comunale ha trascurato il parere degli ambulanti e spostato il mercato per ragioni che rispondono a interessi diversi da quelli della comunità. Il Movimento 5 Stelle sostiene pienamente gli ambulanti per una soluzione adeguata e sostenibile per il mercato del mercoledì. Chiediamo all'amministrazione comunale di agire con responsabilità e di ascoltare le voci di chi vive e lavora sul campo, evitando scelte scellerate che causano problemi evidenti».