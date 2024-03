Mercoledì 20 Marzo 2024, 12:02

GUBBIO - Si prepara lo spostamento del mercato settimanale dopo le proteste, polemiche e pressioni perché la zona del Teatro Romano presenta un sacco di problematiche. Ambulanti e clienti in fuga, come hanno testimoniato le sole 12 bancarelle su 55 nel piazzale-parcheggio. Il legale di fiducia degli operatori, che sono 110 contando quanti si posizionano lungo via del Teatro Romano, tiene i contatti con il sindaco Filippo Mario Stirati e l’assessore al Commercio, Giovanna Uccellani, che studiano un piano per spostare le bancarelle tenuto top secret. Un funzionario comunale ha incontrato gli ambulanti paventando il cambio di collocazione, pur senza indicare la nuova sede, e successivamente il legale di fiducia ha relazionato sui contatti in corso con l’amministrazione comunale.

Non viene esclusa la sospensione, mentre ci sono indiscrezioni su altre aree valutate, dal centro commerciale Le Mura alla Madonna dei Perugini, mentre c’è chi vuole che la Giunta Stirati lo lasci in centro tra via Mazzatinti, via Reposati, piazza San Pietro o via Cairoli.

Dagli stessi ambulanti è arrivata anche la proposta di allungare gli spazi per le bancarelle sulla stessa direttrice stradale, cioè da via del Teatro Romano fino a via Matteotti prima dell’ingresso in piazza Quaranta Martiri, sebbene in quel caso si porrebbe un problema di gestione del traffico in un’area cruciale per l’accesso e l’uscita dalla città.

Stirati, dopo aver preso le distanze da Uccellani riferendo agli ambulanti di non essere al corrente perché è stato l’assessore a prendere le decisioni, sta correndo ai ripari nella consapevolezza che dovrà porsi il problema dei sistemi di sicurezza, come gli eventuali interventi dei mezzi di soccorso, che nella zona del Teatro Romano non sono possibili per mancanza di spazi. In questo mese e mezzo, da quando le bancarelle sono state spostate da piazza Quaranta Martiri per i lavori di riqualificazione, si sono corsi rischi ogni martedì in caso di malori o altro.