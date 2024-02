Ultimo mercoledì alla Passeggiata per il mercatino di Terni: da marzo al PalaTerni

TERNI – Ci siamo. Mercoledì 28 febbraio dovrebbe essere l’ultimo alla Passeggiata per i 106 ambulanti spostati di qua e di là. Da marzo il mercato settimanale torna a “casa” . Al Foro Boario. Dove era nato e da dove s’è dovuto spostare per fare posto alle gru. La riqualificazione dell’area, comunque, è stata ultimata da un pezzo: il PalaTerni ha debuttato con le paraolimpiadi di scherma lo scorso ottobre e l’area commerciale è stata inaugurata sei mesi prima. Avrebbero potuto già essere lì, gli ambulanti. Ma l’amministrazione comunale ha voluto fargli sperimentare quella che per l’assessora al Commercio Renzi e soprattutto per il vicesindaco Corridore era la location perfetta. All’interno di un parco monumentale e a ridosso del centro. «Manco per niente» - tuonarono gli ambulanti. Lamentando subito i disagi più evidenti (di spazi) e la concomitanza con l’inizio del lavori di restyling della Passeggiata. Si trovavano al centro, allora. Dal Foro Boario sono stati trasferiti allo Staino e poi al centro e poi alla Passeggiata. Tre traslochi nell’arco di tre anni e la pandemia nel mezzo. Beh, le vicissitudini tantissime. Gli incontri-scontri tra operatori e amministratori anche. Poi, tanto, i banchi di frutta a verdura avrebbero dovuto lasciare il parco perché sarebbero iniziati i lavori di pavimentazione. A gennaio, avevano detto da palazzo Spada. Invece, siccome i lavori erano in ritardo, l’amministrazione comunale li ha lasciati lì un altro po'. L’idea era di aspettare che il restringimento di corsia in viale dello Stadio, dovuto al cantiere per il sottopasso di via Airoldi, potesse essere risolto. Così quando arrivava il mercato non si sarebbero create ulteriori code di auro. Invece la notizia del giorno - giovedì 22 febbraio - è che la giunta Bandecchi approva il trasferimento all’ex Foro Boario. Non un ritorno, perché non è detto: il provvedimento è provvisorio. Ma da il via libera al rilievo planimetrico. Infatti mercoledì 28 febbraio gli ambulanti potranno andare al Pentagono a scegliere i posteggi e dal mercoledì successivo, anche se ancora il restringimento di corsia in viale dello Stadio sta creando disagi a non finire, svolgeranno il mercato nell’area riqualificata del PalaTerni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA