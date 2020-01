© RIPRODUZIONE RISERVATA

TERNI - Detenuto nel carcere di Sabbione per reati contro il patrimonio era destinatario di un mandato di arresto europeo emesso dall'autorità belga.Il 24enne, nato in Italia ma di origino magrebine, è accusato di furto aggravato, violazione delle legge sulle armi, frode informatica, falsificazione di documenti e minaccia. Tutti reati commessi tra il 2014 e il 2018.Ieri mattina la polizia penitenziaria di Terni, guidata dal comandante, Fabio Gallo, ha eseguito l'arresto. Il giovane è in cella a Sabbione in attesa della convalida della misura. Fabio Gallo esprime "compiacimento nei confronti del personale per l’attività svolta" sottolineando che la penitenziaria "opera quotidianamente con grande impegno nell’espletamento dei gravosi carichi di lavoro conseguenti alla gestione di un numero considerevole di detenuti, ai quali si aggiungono ulteriori attività delicate del tutto simili a quella descritta".