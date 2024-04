Sant’Apollinare, investe rivale in amore: arrestato per tentato omicidio

Investe con l’auto rivale in amore: arrestato per tentato omicidio. Il fatto c’è stato domenica scorsa, 21 aprile 2024, quando i carabinieri della stazione di Sant’Apollinare e della Sezione Radiomobile della Compagnia di Cassino hanno fermato un 39enne, G.V., residente nella Valle dei Santi, già noto alle forze dell’ordine, ritenuto responsabile del reato di tentato omicidio. L’uomo, stando alla ricostruzione dei carabinieri, al culmine dell’ennesima lite con un imprenditore del posto, si è messo alla guida della propria auto ed ha avrebbe intenzionalmente investito il rivale in amore. Poi ha ingranato la marcia ed è sarebbe andato via senza soccorrerlo. A dare l’allarme alcune persone presenti, per cui nel piccolo centro della Valle dei Santi sono intervenuti i sanitari del 118 che, dopo le prime cure sulla lettiga, hanno trasportato il ferito presso l’ospedale Santa Scolastica della città Martire. L’imprenditore è stato trattenuto in osservazione al fine di monitorare le condizioni di salute che, per fortuna, non sono precipitate.

La rapida ricostruzione eseguita dagli uomini dell’Arma, agli ordini del colonnello Gabriele Mattioli, intervenuti sul posto, ha consentito di ricollegare l’episodio a motivi passionali, tra l’investitore e la vittima, infatti, ormai da mesi, vi sarebbe in atto una situazione di alta conflittualità per la contesa di una donna.

Al termine delle formalità di rito, l’arrestato è stato condotto presso la Casa Circondariale di Cassino dove attenderà l’udienza di convalida davanti al giudice. Nel corso dell’udienza di convalida potrà difendersi dalla grave accusa di tentato omicidio e proporre al magistrato la propria versione dei fatti, ricostruendo anche gli ultimi mesi.