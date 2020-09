Le Mole: arrivano i carabinieri a controllare distanze e numero di presenze

Il comune cede alla pericolosità delle Mole di Narni e si “allea” coi Carabinieri per un controllo più puntuale dell’area, soprattutto nei fine settimana del mese di settembre: distanziamento sociale, limitazione della presenza contemporanea sino ad un massimo di duecento persone saranno le regole che i militari faranno rispettare, a suon di multe.

E poi, tanto per regolare l’area, si è anche provveduto ad istituire un senso unico nell’intento di abbassare la probabilità di ingorghi come accaduto in piena estate. Rimangono vietati i bagni, vietati da ordinanze decennali e che rivestono carattere di assoluta pericolosità, come è stato dimostrato qualche giorno in concomitanza con il fuori servizio della centrale di Nera Montoro. L'ordinanza comunale avrà il senso della sperimentazione; offrirà spunti per la sicurezza nella prossima stagione estiva, © RIPRODUZIONE RISERVATA