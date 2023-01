Terni. Ladri in casa all'ora di cena, messi in fuga dal proprietario

Fine d’anno amaro per una famiglia di Borgo Rivo che la sera del 30 dicembre è stata visitata dai ladri. In casa erano presenti padre, madre e figlio e stavano cenando in taverna quando quest’ultimo ha deciso di salire in camera, due piani sopra. All’arrivo ha trovato il portoncino dell’appartamento chiuso. Ha chiesto allora al padre le chiavi, il quale con grande stupore ha detto di non aver chiuso il portone. La famiglia si è quindi portata al piano superiore temendo che all’interno ci fosse qualcuno. In effetti pare che i tre abbiamo sentito dei passi provenire proprio dall’interno. Il capofamiglia, dopo essersi accertato che nel frattempo non fosse rientrato l’altro figlio, ha deciso di intervenire e con una spallata ha aperto la porta trovando “la sorpresa”.

L’appartamento era tutto a soqquadro e la porta-finestra di una delle stanze aperta. Con tutta probabilità il ladro, o i ladri, di cui non si sono trovate le tracce, sono passati proprio da qui per entrare e uscire. Di sicuro l’azione dei malintenzionati è stata interrotta bruscamente, e questi sono fuggiti con qualche orologio di valore di valore e alcuni gioiello. In terra la famiglia ha trovato una federa nella quale, con tutta probabilità, i ladri avrebbero riposto la refurtiva più grande se avessero avuto più tempo a disposizione.

Si tratta solo dell’ennesimo furto avvenuto in zona, nel mese di dicembre. Un mese che ha registrato un aumento vertiginoso di abitazione svaligiate tra Borgo Rivo, la zona di Campitelli e Gabelletta, come dimostra anche l’incremento di richieste alle ferramenta cittadine di sostituzione delle serrature. Oltre una decina quelle registrate nella prima metà di dicembre.

Sta di fatto, però, che se i ternani per paura dei topi d’appartamento “rafforzano” serrature e porte d'ingresso, è altrettanto vero che, almeno in alcuni degli ultimi furti, i ladri sono passati dalle finestre come nel caso di quest’ultima famiglia. Il colpo del 30 dicembre ricorda, infatti, altri due avvenuti nelle scorse settimane in questo stesso quartiere: a inizio novembre i topi d’appartamento erano entrati in una bifamiliare intorno alle 19 spaccando due finestre, avevano messo tutto a soqquadro e poi si erano dati alla fuga a tutta velocità a bordo di un’auto, mentre a metà dicembre è stata visitata l’abitazione di un’anziana. Anche in quella circostanza i ladri sono passati da una porta-finestra. Per fortuna in questi casi, nessuno dei proprietari è stato aggredito. Non è andata, invece, altrettanto bene alla coppia di anziani che, a metà dicembre, è stata assalita e picchiata nella zona delle Cinque strade, poco lontano da Borgo Rivo. Due malviventi, con il volto coperto da un passamontagna, prima hanno picchiato il marito di 77 anni e poi hanno spintonato, facendola cadere, la moglie di 75 anni quindi hanno costretto la coppia ad aprire la cassaforte e sono fuggiti.