Orvieto, malore in fabbrica mentre è a lavoro: giovane muore a 29 anni

Comincia nel dolore il 2023 per la città di Orvieto. Non c'è stato nulla da fare per un giovane orvietano di 29 anni che nelle prime ore del pomeriggio di oggi, lunedì 2 gennaio, è deceduto, secondo le prime informazioni, in seguito a un malore.

I soccorsi

Il giovane, a quanto si apprende operaio in una ditta della zona industriale di Fontanelle di Bardano, avrebbe accusato un malore sul posto di lavoro. Immediata la richiesta di intervento del 118 che ha deciso per l'intervento di una eliambulanza.

L'intervento delle forze dell'ordine

L'elisoccorso è atterrato intorno alle 14 in una zona di parcheggio alla zona industriale dove la polizia locale aveva già predisposto un blocco della circolazione sulla strada principale. Purtroppo però le condizioni del ragazzo, apparse subito gravissime, non hanno permesso di poterlo salvare.

Notizia in aggiornamento