La Ternana disegnata in un fumetto, a gennaio allo stadio Liberati per i bambini che vanno alla partita

La Ternana nei fumetti. Per la gioia di tanti bambini, che potranno leggerli in una storia illustrata e, attraverso il calcio e la squadra del loro cuore, potranno avvicinarsi anche alla letteratura. Un progetto voluto proprio dalla Ternana, con l'intento di associare sport e cultura. Ma soprattutto, un progetto pilota a livello mondiale, visto che nessuna società di calcio al mondo era stata mai coinvolta in una cosa del genere. Il libro illustrato e a fumetti si intitola "Arnold e gli scaldapanchina: un cuore rossoverde". E' un libro nel quale il personaggio principale vive la sua storia proprio accanto ai calciatori della Ternana. Questi ultimi, in campo, giocano le loro partite. E poi, c'è una storia precisa ben articolata, frutto della mente di Philip Osbourne, uno dei maggiori autori in letteratura infantile del momento. Il libro illustrato verrà consegnato allo stadio Liberati domenica 15 gennaio 2023, alla ripresa del campionato dopo la sosta, quando si gioca Ternana-Ascoli. Lo avranno in omaggio tutti i bambini che verranno allo stadio accompagnati dai loro genitori. Le illustrazioni sono tutte "made in Terni", visto che le ha realizzate una disegnatrice ternana Roberta Procacci, con i fumetti di Max Avo. Tutto il progetto è nato e si è sviluppato con la direzione artistica e creativa di Dario Gulli. «Il connubio tra sport e cultura - dice su questo il presidente della Ternana Stefano Bandecchi - è alla base della nostra missione aziendale. Il fatto che questo fumetto sia rivolto soprattutto ai più piccoli, ci rende particolarmente orgogliosi. I temi sociali toccati, poi, rappresentano un ulteriore stimolo a promuovere e far conoscere ad una platea più ampia possibile la nostra idea di sport, legata allo sviluppo culturale». Aggiunge il vicepresidente Paolo Tagliavento: «Questo progetto ci ha colpito immediatamente. Perché rappresenta una novità nel panorama non solo nazionale. E perché affronta temi di carattere sociale molto vicini a quelli promossi dall’associazione Terni Col Cuore». Dario Gulli sottolinea: «E' il primo progetto a livello mondiale dove la cultura sposa lo sport. Aver coinvolto un autore di bestseller internazionali per sponsorizzare i valori della Ternana rende onore ad un società che vuole avvicinare tra loro sport e cultura».