Venerdì 11 Agosto 2023, 08:14

Prove tecniche di Salernitana. Anche se, nell'amichevole del Moreno Gubbiotti con la Narnese, l'allenatore Cristiano Lucarelli ha mischiato le carte. Ma in vista della sfida di Coppa Italia con la Salernitana, per il mister c'è da capire chi schierare in attacco. A Narni, tra l'altro, non c'erano già più nè Stefano Pettinari e nè Alfredo Donnarumma. Il primo è ormai sulla strada della Reggiana, mentre il secondo è a tutti gli effetti un giocatore del Catanzaro. Entrambi saranno ritrovati nella stagione da avversari. Intanto, però, c'è da costruire un attacco per Salerno. Nel reparto, è arrivato anche il giovane del Bologna, Antonio Raimoindo. Lucarelli lo ha già provato, nel secondo tempo del test amichevole, vinto per 8-0 dalle Fere, schierandolo accanto a Pietro Rovaglia. Ma il maggiore indiziato per affiancare un Cesar Falletti che sembra il solo sicuro di giocare a Salerno (quattro gol segnati a Narni), potrebbe essere Jonathan Alexis Ferrante. Scalpitano, però, anche gli altri. I giovani rampanti di questa Ternana verde. Lo stesso Rovaglia può candidarsi per giocare uno scampolo di partita, così come Filippo Distafano provato da Lucarelli nella seconda frazione come trequartista alla spalle delle due punte. L'allenatore, infatti, ha anche fatto le prove con i due moduli che ha già annunciato di attuare nella stagione. Sono il 3-5-2 provato nel primo tempo e poi il 3-4-1-2 nella ripresa. Assente ancora Davide Agazzi, ancora alle prese con un fastidio muscolare. E a proposito di fastidi muscolari, a Narni si è fermato anche il difensore Lorenzo Lucchesi, provato sulla fascia sinistra. Ma ci può stare, visto che lui, così come Costantino Favasuli, non si è mai allenato in estate. A proposito di Favasuli, nel primo tempo è stato tra i più applauditi, provato nella mediana a tre insieme a Mattia Proietti e a Filippo Damian. Invece, Jakub Labojko è stato schierato nei secondi 45 minuti, accanto a un pimpantissimo Mirko Ferrante, altro giovane che lo scorso anno era capitano della Primavera rossoverde. Sugli esterni, possibile impiego di Tiago Casasola sin dall'inizio, anche se probabilmente non ha nelle gambe tutta la partita. A Narni non si è mosso affatto male. Sulla sinistra dovrebbe esserci Niccolò Corrado, sempre se non sarà ceduto. Ma in questo caso, ci sarebbe sempre Alessandro Celli, partito nell'amichevole con la Narnese da difensore centrale insieme a Luka Bogdan e a Salim Diakite. Nella retroguardia, però, le alternative non mancano. E' il reparto ad oggi messo meglio, visto che ci sono anche Fredrik Sørensen, Valerio Mantovani e Marco Capuano. Non resta, per Lucarelli, che trarre le conclusioni da ciò che ha visto nel test di Narni e pensare alla formazione da schierare nella prima di Coppa Italia a Salerno, con gara secca.

NARNESE-TERNANA 0-8

Ternana 1'tempo (3-5-2): Iannarilli; Diakite, Bogdan, Celli; Casasola, Damian, Proietti, Favasuli, Corrado; Falletti, Ferrante.

Ternana 2' tempo (3-4-1-2): Brazao; Mantovani, Sørensen, Capuano; Capanni, Ferrara, Labojko, Lucchesi (Biondini); Distefano; Rovaglia, Raimondo. All.Lucarelli.

Narnese 1' tempo (4-3-1-2): Rossi; Pinsaglia, Grifoni, Anibaldi, Ponti; Mariani, Silveri, Colangelo; Mora; Quondam, Rocchi. All. Sabatini.