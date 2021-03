La Ternana batte la Vibonese e la promozione si avvicina. Paghera: «Ci mancano una manciata di punti per coronare un sogno»

TERNI - Avellino e Bari crollano. I pugliesi, addirittura, sono consapevoli che non potranno più raggiungere la Ternana che al Liberati ha sconfitto la Vibonese per 1 a 0. Lo ha fatto con un gol di Partipilo, giocando contro una formazione che prima di tutto ha pensato a non prenderle. Missione compiuta per la squadra di Roselli che però se ne torna a casa con zero punti.

«La squadra è stata matura -asserisce Fabrizio Paghera subentrato a Palumbo costretto ad uscire anzitempo per una sospetta distorsione alla caviglia destra- siamo riusciti a portare i tre punti contro una squadra che fino a questa domenica aveva perso appena cinque partite. Siamo felici ma non possiamo rilassarci perché ci mancano ancora dei punti per coronare il nostro sogno». Già perchè la promozione si avvicina.

Mercoledì i rossoverdi, neve permettendo, scenderanno di nuovo in campo contro il Potenza, nel recupero, per poi disputare un'altra trasferta a Bisceglie: «Speriamo che in caso di neve non ci facciano fare un viaggio a vuoto auspica l'allenatore Cristiano Lucarelli- comunque a prescindere dal maltempo torneremo a Terni per poi ripartire per la Puglia in aereo».

TERNANA – VIBONESE 1-0

TERNANA(4-4-2): Iannarilli 6; Defendi 6, Boben 6.5 Kontek 6.5, Mammarella 7 (34’ st Celli 6) ; Partipilo 7, Proietti 6.5 (23’ st Damian 6), Palumbo ng (13’ pt Paghera 7), Torromino 6 (34’ st Russo 6); Raicevic 6.5, Ferrante 6 (23’ st Peralta 6). A disp. Casadei, Laverone, Suagher, Salzano, Furlan, Vantaggiato, Falletti. All. Lucarelli

VIBONESE (3-5-2): Marson 6.5; Sciacca 6, Vitiello 5.5, Bachini 5.5; Ciotti 5, Laaribi 5.5 (40’ st Di Santo ng), Tumbarello 6, Cattaneo 6 (30’ st Parigi 5.5) Mahrous 5.5; Berardi 5 (1’ st Spina 5.5)(40’ st Murati ng), Plescia 6. A disp. Curtosi, Falla, Fomov, Vergara, Mancino, La Ragione. All. Roselli

ARBITRO: Di Marco di Ciampino 6,5

RETI: pt 25' Partipilo

NOTE: partita giocata a porte chiuse per Covid. . Ammoniti Ciotti, per gioco scorretto. Angoli 6-2 per la Ternana. Recupero tempo pt 2’pt, st 3’. Osservato un minuto di silenzio per la scomparsa dell'ex magazziniere della Ternana Gianni Ortenzi

© RIPRODUZIONE RISERVATA