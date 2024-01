L'Epifania arriva ma la festa continua: il calendario di appuntamenti a Terni e dintorni

Terni- Il detto vuole che l’epifania si porti via tutte le feste. Eppure nel territorio c’è un calendario fitto di appuntamenti che attende grandi e piccini.

A Terni e nei comuni che hanno aderito all’iniziativa continua la mostra di Terninpresepe e Presepincittà, che ha riscosso grande successo.

Ultimi giorni anche per scoprire la Cascata delle Marmore in versione “natalizia”: giochi di luci e tante attività fino al 7 gennaio.

E per chi se lo fosse perso, oggi e domani si può visitare il presepe vivente al parco Le Grazie.

Domani tante le opportunità per festeggiare l’arrivo della befana. La “corsa della befana”, giunta alla 40esima edizione, partirà dal villaggio di Babbo Natale in piazza Europa alle 10. Spazio anche al contest “Miss befana”, dove sarà premiata la più originale. A seguire “Arriva la Befana…in e-bike”, il giro di consegna delle calze a tutti i bambini ospiti di strutture di assistenza.

All’aviosuperficie a partire dalle 14.30 musica e animazione e alle 15.30 la befana scenderà dal cielo portando dolcetti per tutti. Alle 16.30 si chiuderà con una tombolata.

In piazza della Pace alle 15 Stefano de Majo racconterà la fiaba della befana: uno spettacolo per tutte le età.

Per i più fortunati che sono riusciti ad accaparrarsi l’ingresso prima dell’esaurimento, a palazzo Gazzoli alle 17.30 andrà in scena il melodramma in tre atti “Rigoletto” di Giuseppe Verdi.

Narni si prepara agli ultimi appuntamenti del Narnia Natalis: oggi alle 16.30 alla sala Smac del teatro Manini c'è “Storie dalla Lapponia”. Per le vie dello scalo dalle 15.30, befane e spazzacamini intratterranno grandi e piccoli con un pomeriggio itinerante all’insegna del divertimento. Domani alle 16.30 “Arriva la Befana” all’auditorium Bortolotti. Uno spettacolo musicale e una tombolata a cura delle associazioni di volontariato del territorio. Festa della befana anche al centro sociale Ancescao dalle 15.30. Per gli amanti dell’outdoor, c’è tempo fino al 6 per visitare i presepi artistici del centro storico, del borgo medievale di Itieli e della frazione di San Liberato, tutti realizzati da volontari.

Ad Amelia domani pomeriggio arriverà la befana a partire dalle 18.30 nella chiesa di San Francesco dove si terrà anche la chiusura della IV edizione dei “Presepi in vetrina” e la premiazione dei migliori presepi.

Il giorno dell’epifania è anche l’ultima occasione per vedere i presepi viventi sparsi nel territorio: quello di Lugnano in Teverina, di Orvieto nel quartiere medievale di San Giovenale, la prima edizione ad Avigliano Umbro o quello di Arrone.

“Arrone NatalÈ”, il calendario di appuntamenti natalizi per le vie e le piazze del castello, si protrarrà invece fino al 14 gennaio: i mercatini, gli zampognari, la befana in piazza con la consegna dei doni ai bambini in collaborazione con l’Avis Comunale, concerti e incontri a tema. A chiusura il secondo concerto dell’Hermans Festival Winter 2024. Domenica 7 gennaio alle 16.30 il teatro comunale accoglierà la presentazione del libro Il Caravaggio Ritrovato di Giovanni Tomassini.

A Montefranco il programma delle iniziative natalizie durerà fino al 7 gennaio: domani alle 15.30 in piazza E. Sbarretti e al centro storico arriverà la befana seguita da una degustazione a cura della pro loco. Il 7 gennaio alle 18 all’auditorium suonerà la Clyto Band con Francesco Benedetti.

Ricco calendario di appuntamenti fino al 14 gennaio anche ad Acquasparta, con l’edizione 2023 de “L’Antica Fiera Lincea di Natale”: laboratori, giochi da tavolo, musica e l’ arrivo della befana in piazza.

A Ferentillo l'epifania partirà alle 9.30 di sabato con un’escursione sul sentiero dei presepi Cai da Santa Maria a Gabbio-Nicciano. Poi mercatini, street food tradizionale, tombolata, sonata di rinterzi a cura della confraternita dei campanari, giochi di legno e alle 15 la discesa della befana dal campanile della chiesa.

A Piediluco spazio al “mercato delle pulci” in piazza Bonanni, nei weekend del 6 e 7 e 13 e 14.

