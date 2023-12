Nona edizione di TerninPresepe: un mese di eventi da non perdere

Terni- Manca pochissimo alla nona edizione di “TernInPresepe”, l’evento all’insegna della riscoperta dei valori irrinunciabili e universali del Presepe.

Il via l’8 dicembre alle 16, quando verrà inaugurata la manifestazione nella cattedrale di Terni con la benedizione del Presepe “Natività e simboli della città”.

Una grande opera, realizzata dai maestri presepisti Tempus Vitae, dedicata alla città di Terni che si arricchisce ogni anno di nuovi elementi.

Le sale espositive del Museo Diocesano attenderanno anche quest’anno i visitatori per la mostra “Natività nei luoghi di Francesco. Il presepio di San Francesco tra tradizione e spiritualità” che sarà inaugurata il 20 dicembre alle 16.30, con l’esposizione delle opere presepiali dei soci Tempus Vitae e di alcune opere artistiche provenienti dal territorio nazionale, di ScuoleinPresepe e dei laboratori presepiali 2023. La mostra sarà arricchita dall’ esposizione di arte pittorica e fotografica “Ottocento serafico – Il Poverello e il Bambino” degli artisti C. Ciaramitaro e R. Paolino.

Non mancherà la mostra diffusa in alcuni luoghi simbolo (Presepincittà) che scalderanno le vie della città di Terni.

Tante opere esposte anche nel comprensorio: Acquasparta, Amelia, Arrone, Collescipoli, Massa Martana, Narni, Papigno, Quadrelli, Rieti, San Liberato, Vallo di Nera.

Nel corso della manifestazione concerti, proiezioni di film, incontri tematici, laboratori, visite guidate e tante altre attività per bambini e adulti.

L’iniziativa è promossa dall’associazione Tempus Vitae con il contributo della Fondazione Carit e della Camera di Commercio dell’Umbria, il patrocinio di Regione Umbria, Provincia di Terni, Comune di Terni, Diocesi di Terni-Narni-Amelia, Museo Diocesano e Capitolare di Terni e numerose altre collaborazioni.

L’invito di Tempus Vitae rivolto a tutti è a partecipare alla quarta edizione del Concorso fotografico “PresepiAMO”.