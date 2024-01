Terni. I genitori stavolta tirano un sospiro di sollievo, dopo anni di lotte e proteste. Per l'istituto comprensivo Oberdan è stato dato il via ai lavori di manutenzione ordinaria e si sono stabiliti i tempi per riaprire la palestra chiusa ormai da anni. A partire da oggi si lavorerà per eliminare le infiltrazioni d'acqua che scorrono lungo le pareti, saranno sistemati i pavimenti là dove era stata gettata della malta a mo' di toppa, saranno eliminate le infiltrazioni d'acqua che provengono dal tetto e che si sono create in seguito ai lavori per l'installazione dei pannelli solari. Saranno sostituiti tutti i vecchi sanitari, nell'edificio erano ancora presenti sei "turche". Verranno cambiati anche gli infissi in metallo che hanno problemi di stabilità. Vita nuova anche per il cancello scorrevole della scuola Oberdan. I lavori di sistemazione e bonifica riguarderanno tutti e tre i plessi che fanno parte dell'istituto comprensivo Oberdan: la vecchia scuola che dà il nome all'istituto, il plesso Ratini e il Fratini. Tutti i lavori saranno portati a termine spostando di volta in volta gli studenti all'interno dei plessi in modo tale da assicurare il normale svolgimento delle lezioni. «Siamo molto soddisfatti perché è dal 2019 che stiamo inoltrando richieste in comune per far sistemare i locali dell'istituto comprensivo Oberdan ed ora finalmente vediamo la luce. E' stato per noi genitori molto importante constatare che in commissione c'è stata l'unanimità di intenti tra maggioranza e minoranza; ci si è trovati d'accordo per il bene degli studenti, mi sembra un ottimo messaggio», nota Sonia Coccetta presidente del consiglio d'istituto del polo comprensivo Oberdan. Unanimità di intenti, ma i fondi per finanziare i lavori ci sono? «I fondi per la manutenzione ordinaria sono stati accantonati negli anni precedenti, sono stati messi da parte, e quindi il via ai lavori si può dare, durante la riunione della prima e seconda commissione che si è tenuta lunedì mattina in Comune abbiamo stabilito che nel mese di febbraio effettueremo un controllo per vedere lo stato di avanzamento dei lavori» nota Marco Cecconi consigliere di Fratelli d'Italia. E per quanto riguarda la messa a norma della palestra della Oberdan da anni chiusa? Anche qui sembra che i fondi siano disponibili e provengono da un riadeguamento delle risorse destinate ai territori che sono stati interessati dal terremoto pur non trovandosi nel cratere. L'importo riadeguato a 300 mila euro. Per la palestra il via ai lavori è previsto per il mese di giugno ed entro l'anno la struttura dovrebbe tornare ad essere utilizzabile dagli studenti. In tutto l'istituto è frequentato da circa 600 studenti.