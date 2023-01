Martedì 31 Gennaio 2023, 11:00

Alto gradimento per i licei, crescono i tecnici e vanno ancora giù i professionali. Sono questi i primi dati umbri sulle iscrizioni per l’anno scolastico 2023-2024 pubblicati dal ministero della Istruzione e merito. Con il 60,4% di gradimento i nove indirizzi liceali presenti nelle scuole umbre si confermano in testa pur con qualche variazione interna. Lo Scientifico tradizionale ha migliorato di quasi mezzo punto percentuale (19,8 contro il precedente 19,4), a discapito delle Scienze applicate che hanno perso uno 0,5 (7,8% contro 8,3). Stesso incremento per il Linguistico mentre il Classico con il 6,7% ha confermato il dato dell’anno scorso. Tra i tecnici andati al 29,5% ha tirato anche il settore Tecnologico salito al 21,7% rispetto al 21% precedente. Informatica e Telecomunicazioni tira il gruppo con il 5,5% seguita da Meccanica e Meccatronica con il 3,9% e Chimica con il 3,6%. Continuano a perdere iscrizione i professionali passati dal 12,2% dello scorso anno al 10,1% attuale. Si salvano Enogastronomia e ospitalità alberghiera con il 3,2% e Manutenzione e assistenza tecnica con il 2,7%. I dati del Ministero danno uno 0% di iscritti a due indirizzi del Professionale: Gestione delle acqua e risanamento ambientale e Servizi culturali e dello spettacolo. Questo il dettaglio delle iscrizioni.

LICEO

Totale 60,4% di cui: Artistico 4,1%, Classico 6,7%, Linguistico 8,0%, Musicale e Coreutico - Sezione Musicale 0,9%, Scientifico 19,8%, Scientifico - Opzione Scienze Applicate 7,8%, Scientifico - Sezione ad Indirizzo Sportivo 1,8%, Scienze Umane 8,5%, Scienze Umane - Opzione Economico Sociale 2,9%.

TECNICO

Totale 29,5% di cui: Settore Economico 7,8%, Amministrazione, Finanza e Marketing 6,4%, Turismo 1,4%, Settore Tecnologico 21,7%, Agraria, Agroalimentare e Agroindustria 1,7%, Chimica, Materiali e Biotecnologie 3,6%, Costruzioni, Ambiente e Territorio 1,8%, Elettronica ed Elettrotecnica 2,6%, Grafica e Comunicazione 1,9%, Informatica e Telecomunicazioni 5,5%, Meccanica, Meccatronica ed Energia 3,9%, Sistema Moda 0,3%, Trasporti e Logistica 0,5%.

PROFESSIONALE

Totale 10,1% di cui: Agricoltura, Sviluppo Rurale, Valorizzazione dei Prodotti del Territorio e Gestione delle Risorse Forestali e Montane 0,3%, Arti Ausiliarie delle Professioni Sanitarie: Odontotecnico 0,2% e Ottico 0,1%, Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera 3,2%, Gestione delle Acque e Risanamento Ambientale 0,0%, Industria e Artigianato per Il Made In Italy 0,9%, Manutenzione e Assistenza Tecnica 2,7%, Servizi Commerciali 1,8%, Servizi Culturali e dello Spettacolo 0,0%, Servizi per la Sanità e l'assistenza Sociale 0,9%, Percorsi di Istruzione e Formazione Professionale 0,2%.