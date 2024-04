Inaugurata “Casa Corepla”, al via i laboratori rivolti agli alunni delle scuole primarie e alle famiglie

RIETI - Si è tenuta stamattina, 16 aprile, la cerimonia di inaugurazione di Casa Corepla, laboratorio ludico-didattico itinerante, che fino al 26 aprile curerà sotto gli archi del Vescovado, una serie di attività rivolte agli alunni delle scuole primarie e alle famiglie, per sensibilizzare sull’importanza di una corretta raccolta differenziata, con particolare riguardo al corretto riciclo della plastica.

Al taglio del nastro in piazza Mariano Vittori, erano presenti l’Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Rieti, Giovanna Palomba, per il Corepla Eleonora Brionne, Responsabile Comunicazione e Ufficio Stampa, Chiara Caporizzo, referente relazioni sul territorio e scuola, per Asm il Presidente, Vincenzo Regnini, la Vicepresidente Carla Petrangeli e la dirigente scolastica dell’istituto comprensivo Minervini Sisti, Mara Galli accompagnata dalle docenti e dal primo gruppo di alunni che si sono cimentati, immediatamente dopo nelle attività laboratoriali.

A salutare i presenti, don Casimiro Panek, Vicario generale della Diocesi di Rieti, che ha messo a disposizione di Asm e Corepla la parte rialzata delle volte di Palazzo Papale, dove da oggi fini al 26 aprile si alterneranno al mattino 741 alunni delle scuole primarie di Rieti, nelle attività educative e esperenziali proposte dalle educatrici Corepla. Da segnalare anche una rappresentanza del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Rieti.

Oltre alle attività mattutine rivolte alle scuole, le animatrici del Corepla accoglieranno tutti i pomeriggi, fino alle ore 18.30, le famiglie che vorranno fare visita alla struttura di “Casa Corepla”. Genitori e bambini potranno scoprire insieme le buone pratiche del riciclo della plastica attraverso attività laboratoriali, i supporti digitali presenti e l’affiancamento degli animatori del Corepla. Verranno consegnati ai cittadini gadget in plastica riciclata e materiali informativi sul corretto riciclo degli imballaggi in plastica.

È possibile, ma non obbligatorio, prenotarsi per i laboratori pensati per i bambini e le famiglie, chiamando dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle 13.00 e dalle 15.30 alle 18.00, il numero 334 1159763 dell’Ufficio Turistico “Visit Rieti”. I laboratori pomeridiani inizieranno alle ore 14.30 e alle ore 16.30 e sono attivi nei giorni feriali; le attività non saranno svolte domenica 21 e giovedì 25 aprile.

«Ringrazio Corepla per la grande attenzione che ha riservato alla Città di Rieti – dichiara il Presidente di Asm Vincenzo Regnini – Essere stati scelti per ospitare una delle quattro tappe nazionali di Casa Corepla e contemporaneamente mettere in scena domani al teatro Flavio Vespasiano lo spettacolo Magicamente Plastica che calca location nazionali ed estere, è per noi motivo di profonda gratitudine verso il Consorzio.

Un sentito ringraziamento va alle scuole primarie per lo spirito di collaborazione e l’entusiasmo con il quale hanno aderito alle iniziative proposte dall’azienda. Tra le 741 adesioni ricevute per Casa Corepla e le 431 per lo spettacolo Magicamente Plastica potremo contare su 1.172 sentinelle dell’ambiente. Invito le famiglie a visitare il pomeriggio “Casa Corepla” i genitori potranno cimentarsi insieme ai loro figli, nelle interessanti attività proposte dalle animatrici Corepla e ricevere i gadget ottenuti da plastica riciclata. Come azienda, ci siamo attivati per promuovere anche fuori Rieti i laboratori e abbiamo messo a disposizione un numero di telefono al quale risponde il personale dell’ufficio di informazioni turistiche VisitRieti” che fornirà tutte le delucidazioni del caso. Vogliamo distinguerci come azienda interamente pubblica, per la funzione educativa che intendiamo svolgere parallelamente all’erogazione di servizi che puntino a aumentare sempre più la percentuale della raccolta differenziata. Un grazie va anche all'Amministrazione comunale ed al Sindaco Sinibaldi per il costante supporto alle iniziative che l'azienda mette in campo».

L’Assessore alle Politiche sociali Giovanna Palomba, intervenuta alla manifestazione ha portato i saluti del Sindaco di Rieti Daniele Sinibaldi dichiarando: «Iniziative come questa vanno nella direzione che auspichiamo per il nuovo corso di Asm come azienda pubblica. Infatti all’offerta di servizi sempre migliori vogliamo abbinare iniziative di responsabilità sociale, come questa organizzata con Corepla. E’ significativo che questo impegno sia rivolto alle nuove generazioni, sensibilizzando su una tematica così importante come quella del riciclo della plastica. Comune di Rieti e Asm, anche grazie alla collaborazione con partner nazionali come il Consorzio per il Recupero della Plastica, sono impegnati a progettare e realizzare un futuro migliore anche dal punto di vista ambientale, ma per ottenere anche questo risultato è importante il coinvolgimento e la consapevolezza di tutti».

La dirigente scolastica dell’Istituto Comprensivo Minervini Sisti, Mara Galli: «È con grande onore che la Scuola Primaria Luigi Minervini ha inaugurato stamattina le attività promosse da Corepla. I temi del riciclo, della riduzione degli sprechi e più in generale dell’educazione ambientale ci stanno molto a cuore e fanno parte a pieno titolo del nostro curricolo, sin dalla Scuola dell’Infanzia. I cittadini del futuro sono molto attenti al rispetto dell’ambiente e questo è un ottimo punto di partenza per fare sempre di più, sempre meglio».