Scuole e chiusure. «Il provvedimento è in dirittura d'arrivo. Non sarà più possibile chiudere una scuola in occasione di una festività non riconosciuta dallo Stato».

Roma, 8 scuole su 10 sono da rifare: infissi e bagni, le emergenze dei licei

Così il ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara a Varese per la festa della Lega.