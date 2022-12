Incidente sulla Flaminia a Nocera Umbra. Donna incinta in ospedale per accertamenti

NOCERA UMBRA - Incidente stradale nel primo pomeriggio di sabato nel Comune di Nocera Umbra, in provincia di Perugia, lungo la Statale Flaminia al chilometro 160. Tre persone coinvolte, tutte – stando a quanto si apprende da fonti dei vigili del fuoco - senza particolari conseguenze e tra loro anche una donna incinta. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, sul posto personale delle ambulanze dell’emergenza urgenza, polizia stradale e personale Anas. Per consentire i soccorsi, i rilievi e la rimozione dei veicoli coinvolti la galleria e la strada sono state chiuse per le operazioni di messa in sicurezza da parte dei Vigili del fuoco di del Distaccamento Gaifana. Il conducente di una utilitaria 500 e la donna incinta sono stati accompagnati all’ospedale di Foligno per accertamenti. Completate tutte le attività di soccorso e rilievo e rimossi i mezzi coinvolti, la circolazione, nel frattempo deviata verso percorsi alternativi, è regolarmente ripresa.