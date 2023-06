Martedì 20 Giugno 2023, 07:19

«A trent'anni dall'elezione diretta del sindaco sono la prima donna che siede su questa sedia. Ringrazio chi mi ha ridato fiducia in questi mesi nella politica che rispetta i singoli soggetti. Pochi ternani avrebbero fatto un sacrificio come quello del sindaco Stefano Bandecchi per amore di questa città». Sono le prime parole della nuova presidente del consiglio comunale, la consigliera di Alternativa Popolare Sara Francescangeli. Ex assessora della giunta Latini, silurata dell'ex sindaco per le vicende legate al personale che avevano creato non poche frizioni tra i due, la consigliera Francescangeli, avvocata di professione, ha ottenuto 23 voti, due in più rispetto alla maggioranza.

«Ringrazio - ha aggiunto la presidente Francescangeli l'assemblea per la fiducia concordata nella mia persona, eletta nelle prima votazione con voti superiori alla maggioranza, segnale di un gradimento allargato e traversale di cui sono grata. Motivo in più, questo, per essere presidente nel perseguimento dell'interesse superiore per la città. Sarò un presidente al servizio del consiglio e di ciascun consigliere, distante dalle posizioni dei singoli partiti».

Il consigliere Francesco Filipponi (Pd) e il consigliere Raffaello Federighi (AP), altro ex del centrodestra guidato da Latini, sono stati eletti vicepresidenti.



