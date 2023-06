Il remo di Matteo Tonelli è sempre d'oro, trionfo del quattro di coppia PL alla World Cup di Varese

Solo due giorni per provare l'imbarcazione sono bastati a Matteo Tonelli e agli azzurri del quattro di coppia pesi leggeri per salire sul gradino più alto del podio nella seconda prova di Coppa del Mondo sul lago della Schiranna a Varese. Nelle stesse acque, un anno fa, Tonelli con lo stesso identico equipaggio aveva vinto la medaglia d'oro ai Mondiali Under 23, ultima gara nelle categorie giovanili prima del grande salto nella categoria assoluta. «Il lavoro più grande lo abbiamo fatto a casa nei nostri circoli» dice il 23enne di Papigno dopo la vittoria d'autorità su Germania, seconda, e Olanda, terza. «E' stata una gara più combattuta rispetto a quella dell'anno scorso - dice Tonelli, ricordando l'alloro di un anno fa sempre a Varese dove gli azzurri fecero anche il record dei Mondiali di categoria - qui si tratta di un campo internazionale di livello assoluto, ci sono canottieri papabili per fare un Olimpiade. Sono molto soddisfatto per quanto siamo riusciti a provare questa imbarcazione, praticamentre solo due giorni. Mi ritengo soddisfatto anche di come si sono comportati i nostri compagni. Spero sia di buon auspicio per i prossimi appuntamenti, l'Universiade in Cina i primi di luglio e poi, speriamo, il Mondiale assoluto la prima metà di settembre». Un solo cambio rispetto alla formazione che un anno fa aveva trionfato sempre alla Schiranna ai Mondiali Under 23 ed era composa da Matteo Tonelli, Luca Borgonovo, Nicolò Demiliani e Krystian Adrian Maron. Con Tonelli, tesserato Cus Torino, Demilani (SC Varese) e Luca Borgonovo c'è adesso Giovannni Borgonovo, anche lui dell'SC Gavirate. Un cambio tattico anche nella disposizione dei quattro, con Giovanni Borgonovo impiegato seconda voga. La gara è stata molto combattuta, con gli azzurri che hanno tirato sin da subito cercando, e riuscendo, di prendere subito vantaggio. Per Tonelli l'ennesima affermazione in azzurro dopo l'oro nel singolo ai campionati italiani di Varese del 2020, il secondo posto nel quattro di coppia agli Europei Under 23 di Ioannina nel 2019, l'oro al Mondiale Under 23 nel quattro di coppia pesi leggeri un anno fa ed i quattro argenti nel singolo, nel doppio e nel quattro di coppia ai Campionati Italiani tra il 2018 e il 2020. Grazie al quadruplo leggero maschile l'Italia nella seconda prova di Coppa del Mondo ha potuto portare a casa il terzo oro di fila nelle barche non olimpiche, dopo il singolo maschile pesi leggeri di Niels Alexander Torre (Carabinieri) che ha dominato la sua finale mentendo in riga la Svizzera, seconda, e la Francia, terza, e dopo il due senza di Francesco Bardelli e Stefano Pinsone (RCC Cerea) che si sono lascianti dietro, rispettivamente, Ungheria, seconda, e Germania, terza.