Il presidente della Ternana dona al sindaco maglia e abbonamento: «Resto il primo tifoso»

Stefano Bandecchi, ex presidente della Ternana, ora sindaco di Terni, ma sempre primo tifoso della squadra rossoverde Anche ora che ne ha ceduto la proprietà. Ha anche la sua tessera di abbonamento per la stagione calcistica 2023-2024 e pure la nuova prima maglia della prima squadra. Sono due doni avuti dal suo successore al timone della società rossoverde, l'attuale presidente Nicola Guida. L'imprenditore farmaceutico ha fatto avere al primo cittadino di Terni i due omaggi. Bandecchi ringrazia di cuore e lo fa con i suoi video social. Ringrazia Guida sia per la maglia (ma con un appunto sulla taglia), sia per la tessera di abbonamento. «Voglio ringraziare il presidente Nicola Guida - dice il sindaco - per essere stato così gentile da mandarmi l'abbonamento alla Ternana. Questa è la mia squadra, l'unica squadra che io ho tifato nella mia vita e che ha i colori più belli, Per la stagione, non dico nulla perché sono scaramantico, ma spero che sia l'anno giusto. Se così dovesse essere, io sarei il primo tifoso a esserne felice». Poi sulla maglia: «Ringrazio il presidente Guida anche per avermi onorato di quella. E' stato gentilissimo. Ma gli voglio dire una cosa sola. E lo faccio scherzando. Mi è arrivata una maglia della misura "L". Bisogna che ci incontriamo più spesso, perché a me, una maglia di quella misura, entra solo nella testa come berretto». Poi, la sua allegra risata: «Ma no, sto scherzando. Grazie, presidente Guida. Questa maglia, resterà qui nel mio ufficio».