Ternana, Bandecchi, per un giorno di nuovo patron, contro Capozucca: «Il campo sarà praticabile, nessuno perderà 0-3!»

La Ternana l'ha lasciata, ma ancora non la molla. Nel senso che ha ceduto la società, ma ne segue ancora da vicino le vicende. «Da tifoso», dice lui. Ma anche da sindaco. Fatto sta che adesso Stefano Bandecchi, primo cittadino di Terni ed ex proprietario e presidente della società rossoverde, reagisce alle preoccupazioni espresse dal direttore sportivo Stefano Capozucca e legate alle condizioni dell'erba del campo di gioco dello stadio Liberati. Capozucca sta cercando una sede alternativa per la partita casalinga del 19 agosto con la Sampdoria, visto come si presentava il manto in un sopralluogo da lui effettuato il 4 agosto e temendo «lo 0-3 a tavolino» se le condizioni attuali permanessero. La ditta che si occupa della manutenzione del verde ha tranquillizzato tutti dicendo che dopo la risemina in corso l'erba crescerà. E adesso, Bandecchi, con il solito video social, dice la sua. E si scaglia contro Capozucca. Contesta aspramente le sue dichiarazioni sul rischio di partita persa a tavolino e risponde per le rime con tanto di riprese del campo fatte in diretta con il suo telefonino. Bandecchi, sotto la cui presidenza avvenne la (costosa) rizollatura commissionata giusto un anno prima dalla Ternana calcio, inquadra l'erba del campo e spiega: «Non è tutto perfetto, certo, ma non posiamo dire nemmeno che sia imperfetto. E' chiaro che servono altri 10 giorni e tutto ciò che deve essere fatto è stato fatto, ma non si può dire che qui non si può giocare. Viene detto con estrema chiarezza che il campo è praticabile. Poi, l'erba si estenderà di più nei prossimi giorni. Nessuno perde 0-3! Chi ci sta lavorando, professionisti, dicono questo!». Nell'attesa, non resta che vedere, col passare dei giorni, se la risemina in corso avrà attecchito. Dovrebbe esserci un nuovo sopralluogo nella giornata di giovedì 10 agosto, da parte del diesse Capozucca.