«Il PalaTerni sarà pronto solo a novembre», il sindaco Bandecchi 'gela' il Mondiale di scherma paralimpica. Nubi sulla gestione della struttura

«Il PalaTerni non è pronto e non lo sarà per i Mondiali di scherma paralimpica. Riparleremo con la Fondazione Carit ma l'impianto non sarà consegnato prima di ottobre e di fatto operativo a novembre». Cala il gelo sulla possibilità che i Mondiali di scherma paralimpica (2-8 ottobre) si terranno nel nuovo PalaTerni. A chiudere il discorso in maniera definitiva è il sindaco di Terni, Stefano Bandecchi.

Si sapeva che sarebbe stata una lotta contro il tempo anche per consegnare in tempo l'impianto per il collaudo entro il 30 giugno, data di scadenza per il contributo di 2 milioni dalla Fondazione Carit.

Ma ormai è certo che il Mondiale si terrà al Palatennistavolo Aldo De Santis, location indicata nel 2018 quando fu presentata la candidatura ternana. Inoltre Bandecchi ha lanciato un'altra bomba e cioè il passo indietro della Pala Ternana Eventi srl per quanto riguarda la gestione dell'impianto. «Il costruttore non ce la farà a consegnare l'impianto in tempo e quindi i Mondiali non si potranno tenere nel nuovo PalaSport. Non è pronto e c'è poco da dire. L'evento si dovrà organizzare diversamente. Per quanto riguarda il mio possibile conflitto di interesse, come avevamo già deciso in precedenza non rileveremo la concessione. Per fortuna vedo che altri imprenditori ternani si stanno muovendo e hanno presentato un'offerta per la gestione del nuovo palazzetto» ha detto Bandecchi a quasi un anno di distanza (era agosto 2022) dall'annuncio in cui disse di aver trovato un accordo per «comprare» il palazzetto. Da lì, nel giro di meno di un mese, Bandecchi strinse un accordo con il concessionario per la gestione dell'impianto (che sarebbe comunque diventato operativo solo dopo il collaudo) e costituì la Pala Ternana Eventi srl che attualmente conta, tra l'altro, quattro dipendenti fissi h24. Un altro mese scarso e (ottbre 2022) venne inaugurata l'area commerciale, non senza qualche mal di pancia della Fondazione Carit per la questione legata al nome da dare all'impianto. Il resto è storia di oggi tra lavori che procedono a rilento e dubbi su chi gestirà l'impianto anche alla luce dei costi, almeno 2-3 mila euro al giorno per la sola gestione e nel complesso, tra manutenzione e utenze, circa 1 milione l'anno. Inevitabilmente la commissione della Federazione mondiale Iwas che sarà a Terni il 17 luglio per esaminare il luogo di gara dei Mondiali di scherma paralimpica, alla fine, visionerà il Palatennistavolo Aldo De Santis: «Rispetto ai tempi del PalaTerni la questione non dipende da noi - dice Francesco Tiberi del comitato organizzatore dei Mondiali di scherma paralimpica - noi comunque siamo in grado di organizzare nel modo migliore l'evento. Se è pronto il PalaTerni bene, altrimenti lo faremo al Pala De Santis dove già abbiamo organizzato un ottimo Europeo».