Martedì 31 Ottobre 2023, 08:43

Primo tempo a colpire in freschezza, ripresa a gestire più con la testa che con le gambe. Nella serata di Curi e dell’Entella è arrivata una vittoria bella e meritata per il Perugia di Baldini. Ha pagato indiscutibilmente la scelta di lanciare la baby-coppia Seghetti-Cudrig e il coraggio annesso da parte del tecnico di lasciare fuori tutti insieme Vazquez, Matos, Lisi e Ricci. Perché i due bimbi terribili, novelli Pagliari-Morbiducci, hanno combinato subito sconquassi nella compassata difesa dell’Entella, ben supportati da Santoro e da Iannoni finalmente sul pezzo. Che per i liguri non sarebbe stata una serata tranquilla lo si è capito già al 4’, quando Kouan di testa su cross di Iannoni ha fatto la barba al palo destro di De Lucia. E al 10’, quando sul corner liftato di Santoro sia Seghetti che Cudrig non sono riusciti per un soffio nella deviazione sulla linea. Il gol è arrivato, puntuale, al 15’. Quando Cudrig è stato bravissimo a vincere un contrasto al limite in scivolata su Manzi dando a Seghetti la possibilità di partire in dribbling a presentarsi davanti a De Lucia per farlo poi secco con un preciso pallonetto. Smentendo così chi lo ritiene solo uno spacca-partite a gara in corso. Entella tramortita e Perugia sul velluto, il raddoppio è arrivato quasi naturalmente e tramite azione da manuale (24’): lungo di Angella per Bozzolan nello spazio, affondo in area e palla all’indietro per Santoro, che ha preso la mira e l’ha messa nell’angolino dove De Lucia poteva solo guardare: 2-0. Pensando forse alla seconda fase difensiva del torneo, i grifoni a questo punto hanno però commesso il madornale errore di pensarsi già vincitori. Il calo di tensione, evidente, ha rianimato gli ospiti che prima (34’) hanno spaventato il Curi (anticipo provvidenziale di Bozzolan su Corbari dopo uno svarione di Angella) e poi (35’) hanno avuto la possibilità di colpire, sin troppo liberi di scambiare in velocità fino alla imparabile conclusione di collo pieno dal limite di Tascone al volo per il 2-1.

La ripresa? Per quanto parecchio complicata dalle implicazioni di carattere fisico (Entella riposata e grifoni stanchissimi per le tre gare in otto giorni) il Perugia è riuscito a gestirla complessivamente bene. Organizzando i cambi (dentro Giunti, Torrasi Lisi e Vazquez), lasciando inevitabilmente campo e metri agli avversari ma riuscendo tutto sommato a non rischiare quasi mai e anzi, a farsi vivo anche dalle parti di De Lucia. Con Cudrig (destro potente e centrale all’8 prima di essere sostituito) e con Vazquez, il cui bel sinistro in corsa (22’) è stato respinto a due mani in corner dal portiere ospite. L’Entella si è resa pericolosa solo in occasione di un sinistro a giro di Petermann (7’) e di una incursione di Zamparo (30’) chiusa da Adamonis. Finale sulle gambe ma con la testa, debutto di Morichelli allo scadere e terzo posto. Che volere di più?

Perugia (4-3-1-2): Adamonis 6; Paz 6,5, Angella 6,5, Vulikic 6,5, Bozzolan 7; Iannoni 6,5 (27’ st Giunti 6), Bartolomei 6, Kouan 6 (19’ st Torrasi 6); Santoro 7 (46’ st Morichelli sv); Seghetti 7 (27’ st Lisi 6), Cudrig 6,5 (19’ st Vazquez 6). A disp. Furlan, Souare, Mezzoni, Cancellieri, Bezziccheri, Matos, Ricci F. All. Baldini F. 7

Virtus Entella (4-3-1-2): De Lucia 5,5; Parodi 5,5, Manzi 5,5, Bonini 6 (35’ st Kontek sv), Di Mario 5 (26’ st Zappella 6); Corbari 6, Petermann 6 (35’ st Clemenza sv), Tascone 6,5; Mosti 5 (18’ st Tomaselli 6); Santini 5,5 (18’ st Faggioli 5,5), Zamparo 6. A disp. Paroni, Sadiki, Reali, Muller Cecchini, Siatounis, Lipani, Banfi, Disanto. All. Gallo 6 Arbitro: Mastrodomenico di Matera 6,5

Reti: 15’ Seghetti (P), 24’ Santoro (P), 35’ Tascone (VE) Note – Spettatori 3643, presenti 11 tifosi liguri nel settore ospiti; ammoniti Baldini (P) dalla panchina, Tascone, Parodi (VE); in tribuna l’ex Andrea Bernini, osservatore della Cremonese; calci d'angolo 7-5 per l’Entella; rec. 0’ e 5'.