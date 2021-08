Christian D'Urso a un passo dall'Entella: il centrocampista reatino lascerà Cittadella

Domenica 22 Agosto 2021, 18:18

RIETI - Per un reatino che approda in serie B, nel caso specifico Andrea Valocchia (Cosenza), ce n'è un altro che la cadetteria la sta per salutare. Si tratta di Christian D'Urso, da due stagioni ormai al Cittadella, ma praticamente fuori dal progetto tecnico di Edoardo Gorini, altra bandiera granata.

Futuro in Liguria

Sabato, nell'esordio vincente contro il L.R. Vicenza (1-0 gol di Frare al 53'), D'Urso è entrato solo all'82' a riprova del fatto che nel 4-3-1-2 scelta da Gorini non c'è ampio margine di manovra per un suo impiego a tempo pieno. Ma sul giocatore originario di Piazza Tevere si sono posati gli occhi della Virtus Entella, retrocessa in serie C, pronta a investire su di lui per tentare di riprendersi subito la serie B. La trattativa sembra a buon punto e quella che inizierà domani potrebbe essere la settimana decisiva per il trasferimento del biondo centrocampista reatino scuola-Roma in Liguria, a Chiavari per l'esattezza, dopo 61 presenze e 7 gol in maglia granata