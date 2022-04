La Viterbese se la gioca ma perde in casa dell'Entella: salvezza in bilico

La Viterbese cade 2-1, a Chiavari vince la Virtus Entella che sotto dopo i primi 45′ ribalta il risultato nella ripresa. Alla prima vera occasione della partita la Viterbese passa, lancio di Semenzato per Volpicelli che dal lato corto dell’area di rigore punta e salta Pavic, rientra sul mancino e fa partire una bomba a giro sul primo palo che sorprende Borra. Una vera e propria magia per il numero 7 gialloblù che firma il gol numero quattordici in campionato.

Al 21′ grande occasione per l’Entella, Magrassi sfrutta un rimpallo che lo mette davanti alla porta ma la sua conclusione di destro viene respinta in angolo da Fumagalli. Al 29′ grande pressione della Viterbese che ruba palla con Mungo, scarico per Volpicelli che serve in area Calcagni, destro con Borra in uscita salvato sulla linea da Pavic. al 30′ disimpegno sbagliato di Urso, Merkaj raccoglie il pallone salta Fumagalli e calcia a porta vuota, Ricci salva sulla linea e manda in corner. Al 46′ tacco smarcante di Schenetti per Rada, tiro cross su cui Magrassi in spaccata non riesce ad intervenire. Il primo tempo finisce con la Viterbese avanti 1-0.

La ripresa inizia con gli stessi 22 in campo. Al 47′ Mungo serve Polidori che ci prova col destro dal limite, palla alta. Al 49′ la Virtus Entella trova il pari, azione personale sulla sinistra di Schenetti che si porta la palla sul destro e calcia a giro dal vertice dell’area mettendo il pallone sul palo lontano. Al 54′ cross dalla destra di Calcagni, Urso taglia sul secondo palo e calcia in caduta col sinistro ma non riesce a trovare la porta. Un minuto più tardi l’Entella ribalta il risultato, assist di Schenetti per Merkaj che taglia alle spalle della difesa e col piatto destro batte Fumagalli sul primo palo. Al 69′ la Viterbese sfiora il pari con un gran sinistro da fuori di Polidori di poco a lato. Al 74′ punizione dalla destra di Capello che trova Sadiki sul secondo palo, colpo di testa deviato in angolo da Fumagalli. All’86’ Volpicelli apre a sinistra per Urso, appoggio all’indietro per Polidori che calcia di prima col sinistro ma colpisce male. Al 92′ la Virtus Entella resta in 10 per l’espulsione di Di Cosmo. Non succede più nulla, la Virtus Entella vince 2-1. Giovedi prossimo si torna in campo contro l’Aquila Montevarchi, calcio di inizio alle ore 21.

VIRTUS ENTELLA (4-3-1-2): Borra; Di Cosmo, Sadiki, Chiosa, Pavic; Karic, Paolucci, Rada (31′ st Dessena); Schenetti (37′ st Palmieri); Merkaj (37′ st Lescano), Magrassi (14′ st Capello). A disposizione: Siaulys, Lipani, Pellizzer, Silvestre, Meazzi, Gningue. Allenatore: Volpe.

VITERBESE (3-5-2): Fumagalli; D’Ambrosio, Ricci (36′ st D’Uffizi), Martinelli; Semenzato, Calcagni, Megelaitis, Mungo(24′ st Adopo), Urso; Polidori, Volpicelli. A disposizione: Bisogno, Polito, Iuliano, Pavlev, Ferramisco, Marenco, Hyka, Maffei. Allenatore: Dal Canto.

Arbitro: Mario Cascone della sezione di Nocera Inferiore

Marcatori: 11′ pt Volpicelli (V), 4′ st Schenetti (E), 11′ st Merkaj (E)

Note: angoli: 6-0 per la Virtus Entella; ammoniti: Calcagni, Pavic, Megelaitis, Mungo, Schenetti, Di Cosmo; espulsi: Di Cosmo; recuperi: 3’ pt; 5’ st.