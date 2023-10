Il Grande Fratello: new entry il "ternano acquisito" Mirko Brunetti

Terni- E' un ternano acquisito il nuovo "gieffino" Mirko Brunetti.

Originario di Rieti, ha 26 anni e prima di Temptation Island non aveva mai frequentato il mondo della tv.

Attualmente lavora nella catena di famiglia di pizza al taglio e a Terni ha ben due punti vendita.

Ha giocato come portiere in alcune squadre di calcio a livelli semi-professionistici tra cui Francavilla, Recanatese, Angolana e Bf Sport.

Mirko Brunetti vanta oltre 300mila followers sul suo canale Instagram, che però è privato. Ha partecipato all'ultima edizione di Temptation Island in coppia con la fidanzata Perla Vatiero, uscendo poi con la tentatrice Greta Rossetti.

E da lunedì 16 ottobre è ufficialmente un nuovo concorrente del celebre reality di Canale 5 "Il Grande Fratello".

Chissà se Terni porterà fortuna anche a lui nell'esperienza della casa più spiata d'Italia, visto che nel 2019 la ternana Martina Nasoni ne è uscita vincitrice.