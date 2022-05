terni, "Posso andare a Ibiza adesso?" Martina Nasoni scherza appena uscita dalla sala operatoria

"Non è stata una delle migliori notti che ho passato, però ora si torna a casa. Fatto!" Così Martina Nasoni fa sapere ai fan che è tutto passato.

La gieffina ternana vincitrice dell'edizione 2019 del fortunato show di Canale 5 aveva fatto sapere di doversi sottoporre ad un'operazione cardiologica a Bergamo. E ha deciso di tenere aggiornati i fan passo passo tramite il suo profilo Instagram.

"Al risveglio dall'anestesia - ha raccontato - la prima cosa che ho chiesto è stata: Posso andare a Ibiza adesso?".

Numerosi i messaggi di supporto da parte di amici e fans. "Sapete perchè stimo questa ragazza? - scrive un'amica - Perchè anche di fronte alla più dura delle sfide lei ha ancora voglia di scherzare. Sei una forza della natura!". Effettivamente Martina ha dimostrato in più occasioni questo spirito che la contraddistingue da sempre.

"In ospedale, sì, ma sempre con stile... metti caso il cardiologo è figo davvero!" - Aveva detto prima dell'operazione in una storia in cui si mostrava tutt'altro che in tenuta "ospedaliera".

E poi ancora: "Briscola o scopa? - mostrando le carte, che a detta sua, sono un antistress- Non mi dite tressette perchè non ci so giocare!".

Nonostante la cardiomiopatia ipertrofica, scoperta all'età di dodici anni, e il conseguente impianto di un pacemaker per normalizzare il battito cardiaco, Martina non si è mai arresa. Il suo carattere,anzi, si è fortificato e con determinazione ha da subito cercato di vivere una vita normale inseguendo i suoi sogni e le sue passioni. Tra queste l' interesse per il mondo dello spettacolo.

Di recente ha partecipato come attrice al film "Una preghiera per Giuda", girato in Umbria.

A lei e alla sua storia il cantante Irama ha dedicato la canzone “La ragazza con il cuore di latta”, portata in gara a Sanremo 2019.

APPROFONDIMENTI UMBRIA Fabrizio Moro in concerto a San Venanzo: appuntamento domenica...