Il coordinamento dei club della Ternana chiede di incontrare il presidente Bandecchi: "Ci ribadisca i suoi obiettivi"

Un invito a un incontro dal centro coordinamento dei club, una buona notizia dalla Regione che libera 95 posti accreditabili in più per la sanità su Terni e può riaprire tutto il discorso della clinica privata. Una giornata meno movimentata, quella di ieri, per il presidente della Ternana Stefano Bandecchi, dopo le scintille dei giorni scorsi tra lui e alcuni tifosi. Dopo le prese di posizione di gruppi del tifo che gli hanno chiesto con decisione di essere più rispettoso, ecco quella del Centro coordinamento Ternana clubs, il quale chiede in una nota un incontro con lo stesso Bandecchi, per sentire dalla sua voce quali sono i suoi piani. «E' nostra intenzione - si legge - chiedere, per tramite del vicepresidente Paolo Tagliavento, un incontro con il patron appena sarà possibile, per capire cosa stia accadendo, quali siano gli orientamenti della società e, soprattutto, cosa potremmo fare noi, strettamente nel ruolo di tifosi che ci compete, per dare un contributo nell'esclusivo e superiore interesse della Ternana e della maglia». C'è anche un'analisi del momento. «Realisticamente, pensiamo che la stagione non sia ancora compromessa. Se a inizio campionato ci avessero detto che avremmo girato la boa al 7' posto e con un ennesimo derby vinto, avremmo firmato tutti. Sfidiamo chiunque a sostenere il contrario. Non possiamo però negare che dalla partita con il Genoa la squadra è andata incontro a una crisi progressiva di rendimento, gioco e identità. Nel contempo, sono montate a dismisura polemiche, dicerie e prese di posizione sopra le righe, che hanno coinvolto tifoseria, addetti ai lavori e dirigenza. La cosa ci preoccupa moltissimo. Il momento, anche in vista della sosta e del mercato, è decisivo». All'ambiente, l'esortazione a mantenere la calma: «Invitiamo tutti, nessuno escluso, ad abbassare i toni e a ritrovare un indispensabile livello di massima serenità». Poi il centro coordinamento commenta positivamente anche il via libera ai 95 posti letto sanitari per Terni, spiraglio per il progetto legato al nuovo stadio e alla clinica. Parla di «svolta epocale», di «spartiacque», sottolineando «la tenacia e la voglia di intraprendere» di Bandecchi. Cogliendo anche l'occasione per criticare ancora «il silenzio assordante di una classe politica locale inesistente e colpevole di alto tradimento del mandato avuto dai cittadini».