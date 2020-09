Terni, il capo della polizia Gabrielli presenta il progetto sulla legalità in memoria di Roberto Antiochia

Domani, 16 settembre, dalla ore 8.30 a Molino Silla – Amelia – avrà luogo la presentazione del progetto promosso dalla Polizia di Stato di Terni - in partenariato con i Comuni di Terni e di Amelia, l’Anci, la Comunità Incontro e l’Usp – Unione Scolastica Provinciale - #sceglilastradagiusta, Giornata per la legalità ed il valore della vita – l’esempio di Roberto Antiochia.

Il progetto, strutturato lungo l’intero anno scolastico in una serie di interventi ed approfondimenti su temi di legalità e consapevolezza sociale, si rivolge ai giovani delle scuole secondarie di primo grado con l’inclusione dei genitori. Nell’occasione - evento in lancio - verrà presentato il docufim: “Roberto Antiochia – la vita di un giovane ternano per la legalità”, realizzato da operatori della Polizia di Stato in collaborazione con Alessandro Antiochia, il fratello del poliziotto ucciso nell’agguato di mafia 35 anni fa. Interverranno le autorità locali e regionali e il Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza Prefetto Franco Gabrielli.

