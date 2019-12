© RIPRODUZIONE RISERVATA

Si è insediato oggi il nuovo Questore della Provincia di Terni Roberto Massucci che succede ad Antonino Messineo, trasferito a dirigere la Questura di Vicenza. Accolto al suo arrivo in via Antiochia dal Vice Questore Vicario Luca Sarcoli, Massucci si è soffermato in un momento di raccoglimento davanti al monumento ai caduti della Polizia di Stato. Incontrati i funzionari e i dirigenti della Questura, ha incontrato le organizzazioni sindacali, all'insegna della collaborazione per un lavoro proficuo nel rispetto reciproco. «Il tessuto sociale della città di Terni è sano - ha detto il Questore Massucci - e la Questura è un luogo aperto, disponibile a dialogare con semplicità e naturalezza, in un clima di gentilezza istituzionale; una stretta collaborazione con un'unica mission: la sicurezza dei cittadini». Il Questore si è poi spostato al Palazzo del Governo per l'incontro istituzionale con il Prefetto della Provincia di Terni, Emilio Dario Sensi.