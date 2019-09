Il Calvi festival chiude con il jazz la quarta edizione

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sabato sera si è conclusa in grande stile la quarta edizione del Calvi festival, tra i più importanti in Umbria, organizzato dall’Assessorato alla Cultura di Calvi e dal maestro Francesco Verdinelli. Verdinelli ha dichiarato che molto è stato fatto per portare a Calvi «nomi prestigiosi del Teatro, della Musica, della Danza, dell’Arte»: a rendere la serata speciale, infatti, sono stati Marcello Rosa, icona del jazz a livello internazionale ed il quintetto della Filarmonica Sabina Foronovana, composta da Eugenio Renzetti, Francesco Dominici, Danilo Blaiotta, Alessandro Bintzios e Massimo di Cristofaro. Lo spettacolo, «Jazz in una sera d’estate», è stato un connubio di ricerca e amore per la tradizione.Ma questa è stata solo l’ultima serata di un festival ricco di ospiti d’eccezione e che non ha coinvolto solo la musica: anche arte, cinema, teatro e danza sono stati celebrati con eventi speciali. Nicola Piovani, Maria Rosaria Omaggio, Edoardo Siravo, Antonio Salines, Francesca Bianco sono solo alcuni dei nomi prestigiosi che hanno reso quest’edizione un evento di grande successo. E mentre gia si pensa al prossimo anno, si progettano appuntamenti anche nella stagione invernale, perché, come dice Verdinelli, «Anche nei mesi freddi una pièce teatrale, un buon film, una presentazione culturale, possono scaldare il cuore».