San Gemini: prosegue Teatrinsieme, stagione di prosa itinerante. Con Paolo Triestino in scena due millenni di arte

SAN GEMINI Prosegue "Teatrinsieme" rassegna itinerante di spettacoli di prosa. L'appuntamento è al teatro di San Gemini dove domenica 24 marzo alle 18,30 andrà in scena "Guanti bianchi" di Edoardo Erba, liberamente ispirato a "L'arte spiegata ai ragazzi" di Paola Guagliumi, diretto e interpretato da Paolo Triestino.

Un cartellone promosso da Magazzini Artistici, su direzione di Francesco Verdinelli e Germano Rubbi, realizzato in collaborazione con il comune di Calvi dell'Umbria, il comune di San Gemini e il comune di Amelia, con il sostegno della Fondazione Cassa di risparmio di Terni e Narni.

La trama:

Antonio ha passato la vita a trasportare opere d’arte, e anche se non ha studiato, ha finito per capirle meglio dei professori.

Raccontando del suo mestiere, con un linguaggio rozzo, comico ma intelligente, prende per mano il pubblico e lo fa viaggiare attraverso due millenni di capolavori. Parla soprattutto per i ragazzi del suo paese, spettatori indifferenti di un delitto infame. È convinto che, per rimanere umani, abbiano bisogno prima di tutto di capire cos’è la bellezza.

Prossimo appuntamento ad aprile con "B-Sides... (Inoltre)" scritto e diretto da Germano Rubbi.

Prenotazioni: 327 8184788