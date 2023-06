Guardea, festeggiamenti in onore del Beato Pascuccio. Un week end fra tradizione e spiritualità

GUARDEA Guardea in Festa. Al via le celebrazioni in onore del Beato Pascuccio. Appartenente alla nobile famiglia degli Atti di Todi, Pascuccio nacque ad Acquasparta nel 1435 e visse, come molti altri prima di lui, nell'eremo di Santa Illuminata di Guardea. Le sue spoglie, oggi riposano nella chiesa parrocchiale di Guardea, ma nel tempo sono state oggetto di controversia fra comuni.

All'inizio dell'800 furono trafugate ad opera degli abitanti di Acquasparta.

Solo grazie all'intervento di papa Pio VII e delle autorità civili, furono restituite evitando così un conflitto fra comuni.

PROGRAMMA

Venerdì 16 giugno, alle 21, intrattenimento musicale, presso Piazza Pietro Panfili, con gli Scirockati. Alle 22, l'atteso spettacolo di cabaret con Enzo Salvi ed il suo "Mammamia come sto".



Sabato 17 giugno sarà invece la volta della lunga Notte Bianca. Alle 16 apertura dei mercatini e, dalle 17, spettacoli per le vie con artisti di strada e la Miwastreetband. Alle 21,30, in piazza Pietro Panfili, spettacolo musicale con Demo Morselli e Marcello Cirillo. Alle 23,30, estrazione della ricca tombola dal valore di 8000 euro. Dalle 00,30 l'Arco della Coscienza Planetaria ospiterà lo spazio dj set con Christian Marchi.

Domenica 18 giugno, la Festa riprende da dove è terminata. Alle 16 apertura gonfiabile e animazione per bambini presso l'Arco della Coscienza Planetaria. Alle 18 spettacolo musicale con la Kombriccola Vasco Rossi Acustic Tribut Band. Alle 21 si torna in piazza con Catia Rea e "Top of the Pops".

Tutte le sere, alle 20, apertura della Taverna del Beato, stand gastronomico in collaborazione con Proloco, Sagra degli Gnocchi e Sagra del Cinghiale.