Gole del Nera a Narni, si riapre, ancora dubbi sull'uso dell'auto

Più di qualche dubbio accompagnerà lunedì la riapertura del Parco Pubblico delle Gole del Nera: non è ancora chiaro come arrivarci, se sarà possibile usare l’auto oppure non saranno ammesse veicoli nel parcheggio del parco. La differenza non è di poco conto: la strada che costeggia il fiume si trova ad un paio di chilometri dal Centro Storico, al termine di una discesa impervia che non è per niente facile percorrere. Come dire che a gran parte dei narnesi sarà nei fatti impedito di frequentarle. Dicono dai Vigili Urbani: “La regola parla di un accesso a piedi: le auto sono permesse solo per atleti agonistici e per raggiungere strutture riconosciute, come campi di atletica leggera, centri sportivi. Di conseguenza non è possibile andare in auto sino al Parco”. Poi consigliano, con grande buon senso, una attenzione particolare: “Sarebbe meglio evitare di scegliere le Gole del Nera nei prossimi giorni per le proprie passeggiate in modo che anche le forze incaricate a far rispettare l’ordine, abbiano chiarito per bene il senso delle nuove disposizioni anche perchè le multe previste per la loro inosservanza sono davvero salate”.

