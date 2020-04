Narni, in piazza Garibaldi la panchina contro la violenza alle donne

La "panchina rossa" è stata inaugurata stamattina: l’assessore Silvia Tiberti ha presenziato alla “posa” in Piazza Garibaldi senza nessuna cerimonia a causa delle restrizioni in vigore per il coronavirus. C’era però molta soddisfazione per il fatto che nonostante l’attenzione sia occupata dalla pandemia in atto, vi sia stata una ripresa della consapevolezza del gravissimo fenomeno. L’assessore Tiberti ha ricordato come le denunce delle donne in difficoltà nel territorio comunale si sono praticamente annullate con l'inizio della costrizione di rimanere in casa. “Questa panchina vuole essere proprio un segno, un piccolo segno, che noi, come istituzione pubblica, ci siamo e vorremo continuare ad essere a fianco delle donne. E per questo l'abbiamo messa nel punto più visibile della città”.

