Il Parco Le Gole del Nera di Narni riaprirà lunedì, chiusi i giardini di San Bernardo

Il sindaco Francesco De Rebotti ha stabilito la riapertura delle Gole del Nera, il parco che si snoda lungo il fiume, sotto Narni: “Sarà possibile fare attività fisica e motoria, senza assembramenti e pure senza mascherina” ha spiegato il sindaco. Non è però consentito fare pic-nic, giocare al pallone ed in una parola riunirsi in tanti. La zona sarà controllata dai vigili urbani. Non riapriranno invece i Giardini di San Bernardo i quali sono piccoli e deputati appunto per i giochi, che si vogliono vietare. Riapertura pure per i Giardini di San Girolamo e per il Parco Donatelli sempre alle stesse condizioni. “Cerchiamo di ritornare piano piano vero la normalità. Ora ci serve l’intelligenza di tutti” © RIPRODUZIONE RISERVATA