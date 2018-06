Giallo a Foligno, trentenne trovato morto in casa, disposta l'autopsia.

di Giovanni Camirri

FOLIGNO - Giallo nel pomeriggio di domenica a Foligno. Il corpo senza vita di un uomo - si tratta di un italiano d'età compresa tra i 30 e i 40 anni - è stato scoperto all'interno di una abitazione nel centro storico di Foligno. A dare l'allarme i vicini che hanno avvertito un fortissimo strano odore. L'abitazione è stata raggiunta in forze da uomini e mezzi dei vigili del fuoco, della polizia che procede sul caso, e dal medico legale. Lunghissimi quanto complessi gli accertamenti investigativi e quelli medico legali. Una situazione resa complessa anche dal fatto che il decesso risalirebbe a diversi giorni prima - forse addirittura una settimana - del rinvenimento. E' stata disposta l'autopsia che servirà ad accertare le esatte cause del decesso. Al momento, pur se non viene privilegiata alcuna pista, tutte le ipotesi, dal fatto accidentale al gesto volontario, vengono sondate. Secondo quanto s'è appreso dai primi accertamenti non risulterebbero segni di violenza. Nelle prossime ore, e soltanto dopo l'esame autoptico, si potranno capire meglio i dettagli del caso.

