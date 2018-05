Foligno, viaggia su un'auto rubata con una pistola softair senza tappo rosso e arnesi da scasso

di Giovanni Camirri

FOLIGNO - Viaggia su un'auto, una Fiat Grande punto, risultata rubata a Perugia. Viene fermato dagli agentid el Commissariatodi Polizia di Foligo, guidatidal vicequestore aggiunto Bruno Antonini, durante un normale controllo del territorio, e nel corso delle perquisizioni,gli investigatori scoprono una pistola da softair senza tappo rosso e arnesi atti allos casso. Scatta il fermo di indiziato del reato di ricettazione a carico dell'uomo sottoposto a verifiche, un macedone senza fissa dimora, e le indagini si ampliano su tutto il territorio regionale in seno ad accertamenti relativi a reati contro il patrimonio, in particolare furti e rapine, commessi negli ultimi due mesi in diverse realtà dell'Umbria.

Marted├Č 22 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:41



