Foligno, perseguitavano i rispettivi partner: nella rete della polizia per Codice Rosso un uomo e una donna

Ultimo aggiornamento: 10:16

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FOLIGNO – Codice Rosso, arrivano due provvedimenti a cairico di un uomo e di una donna. Delle diverse vicende aveva dato recentemente notizia Il Messaggero segnalando che il Commissariato di Foligno riceve una richiesta di intervento per Codice Rosso una volta al giorno. Numeri altissimi amplificati nella fase di ripresa dopo il lockdown a coronavirus. Il Commissariato di Polizia di Foligno, diretto dal vice questore Bruno Antonini, ha, nei giorni scorsi, dato esecuzione a due misure cautelari non custodiali, emesse dal Tribunale di Spoleto su richiesta dei pm della locale Procura della Repubblica. Il primo, un divieto di avvicinamento e comunicazione alla persona offesa, il secondo, l’obbligo di allontanamento dalla casa familiare e contestuale divieto di incontro del partner. Due storie infarcite di continue violenze fisiche e psicologiche. La prima misura è stata emessa a carico di un cittadino italiano di 32 anni reo di condotte maltrattanti nei confronti della propria compagna, una donna italiana di 41 anni, in corso di separazione e della propria figlioletta di pochi anni. La seconda misura invece è stata emessa a carico di una donna di origini romene di 34 anni rea di violenze e aggressioni fisiche a danno dell’ex compagno, cittadino italiano 55enne. Lanci di oggetti, ferite, minacce di morte, rivolte anche alla propria figlioletta, pressioni psicologiche e continui incessanti contatti telefonici sono solo alcuni dei comportamenti messi in atto da entrambi i soggetti in questione nei confronti dei propri partner. Entrambi i casi hanno richiesto un’intensa e costante attività di indagine condotte dagli investigatori del Commissariato di Foligno i quali sono riusciti a raccoglie tutti gli elementi utili all’emissione delle due misure rientrando i reati e le condotte dei partner persecutori in trattazione nel Codice Rosso.