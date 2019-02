Foligno, “ I luoghi del Cuore” Fai, boom Rasiglia: il borgo delle acque quinto assoluto in Italia e il più votato in Umbria

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FOLIGNO - Boom Rasiglia, il borgo delle acque ha raggiunto il 5 posto assoluto nella classifica nazionale della nona edizione de “I luoghi del Cuore” del Fai ed è la realtà più votata tra quelle umbre in gara. Un quinto posto che Rasiglia s’è assicurata raccogliendo, per la quasi totalità in loco, 32.120 voti. E’ lo stesso Fai a raccontare il Borgo di Rasiglia: “frazione montana di Foligno Un intreccio di vicoli e vie d’acqua, su cui si affacciano edifici in pietra che un tempo furono mulini, lanifici e tintorie, cuore di un distretto preindustriale, perfettamente conservato. Già noto nel XII secolo e fiorente per secoli, vide interrompersi la sua vita produttiva nella prima metà del Novecento, quando i lanifici si trasferirono nella vicina Foligno. Il terremoto del 1997 ha ulteriormente contribuito alla marginalizzazione del luogo, che sta però rinascendo grazie ad attività di valorizzazione dell’Associazione Tessere insieme, promotrice già nel 2016 della partecipazione del borgo al censimento del FAI per reperire i fondi necessari per migliorarne l’accessibilità e completare i restauri dei macchinari antichi. Nella classifica umbra dei luoghi del cuore sono 5 le realtà principali che hanno ottenuto almeno 2mila voti. C’è Rasiglia prima per l’Umbria e quinta nazionale con 32.120 voti, la chiesa di San Salvatore in frazione Campi a Norcia 9.861 (39esima posizione nazionale), Castelluccio di Norcia 4.193 voti (101), Santuario della Madonna di Mongiovino, Panicale, 4.117 (103), Piaggia, Sellano, 2.281 (197), Palazzo Mattei a Giove in provincia di Terni, 2.226 (200).