Per Bari-Ternana biglietto di 5 euro per accedere ai maxischermi al Liberati

Maxischermo riconfermato allo stadio Liberati, ma stavolta si cambia settore e si entra pagando il biglietto. Costa 5 euro. Si ripete, con modalità differenti, l'iniziativa che la Ternana calcio aveva messo in atto venerdì 10 maggio, in occasione della partita in trasferta della squadra rossoverde con la Feralpisalò. In quel caso, però, l'ingresso era libero e si accedeva solo ai settori centrali della Tribuna A e dei Distinti A, in tutti e tre i livelli.

Ora, invece, per vedere Bari-Ternana valevole per l'andata dei playout di serie B, si entra pagando e munendosi di biglietto per il posto numerato e si accede a Tribuna B, Distinti B, Curva Est e Curva Nord. Dunque, dalla parte opposta rispetto alla volta precedente, per vedere la partita delle Fere in tv dagli schermi giganti. I biglietti per entrare al Liberati la sera di giovedì 16 maggio sono in prevendita da mercoledì 15 maggio in tutte le biglietterie esterne autorizzate dalla Ternana calcio. Non potranno essere presi online. Dalle ore 16 del giorno della partita, inoltre, saranno aperti anche i botteghini dello stadio. A differenza dei biglietti per le partite casalinghe, non saranno nominativi ma avranno solo il numero di posto sul quale il possessore deve sedersi. I bambini sotto i sei anni di età entrano gratuitamente, così come i disabili con problemi di deambulazione.

Questi ultimi potranno accedere direttamente al prefiltraggio della curva Est per poi raggiungere i Distinti B dove lo steward di servizio consegnerà loro il titolo d’accesso.